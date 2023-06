Für die TG Böhmenkirch stehen in der Fußball-Kreisliga A 3 zwei Spiele an, die darüber entscheiden, ob die Mannschaft von Trainer Naim Ponik die Chance auf den Klassenerhalt am Leben erhält oder nicht. Am Freitag (2. Juni/19.30 Uhr) hat der Tabellen-14. die SG Bad Überkingen/Hausen (6.) in e...