Es läuft wie geschnitten Brot bei der SG Bad Überkingen/Hausen. So gut, dass sich derzeit sogar Coach Murat Erzurum einen kleinen Urlaub in spanischen Gefilden gönnen kann und sein Co Sebastian Wiedmann derzeit für ihn übernimmt: Seit dem Re-Start nach der Winterpause haben die Blauen zehn Punk...