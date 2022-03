Mit Beginn der zweiten Saisonhälfte ist in der Fußball-Kreisliga A 3 auch der Startschuss für den Reigen der Nachholspiele gefallen. In diesem Sinne musste der TSV Obere Fils am Donnerstag gegen die TG Böhmenkirch ran. Die Gastgeber hatten am Sonntag gegen Wäschenbeuren einen verdienten 3:1-E...