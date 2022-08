Platz zehn mit 43 Punkten in der Fußball-Kreisliga A 3 hört sich eigentlich gut an, gerade dann, wenn man als Ziel den Klassenerhalt ausgegeben hat. Weiß man aber, dass dieser zehnte Platz unter 17 Teams bei vier direkten Absteigern erst am letzten Spieltag sicher und auch erst da die Relegatio...