Erst war es Glück, das den SV Göppingen vor einem verdienten Rückstand bewahrte. Dann war es eine Kombination aus Können und Unvermögen, das die Signale auf Sieg stellten: Bei beiden Weitschuss-Toren von Matchwinner Kevin Dicklhuber (der in der 52. Minute auch das 3:0 erzielte) in der 10. und 25. Minute sah Ilshofen-Keeper Nowak schlecht aus. Auch im zweiten Durchgang war Ilshofen nicht schlechter, doch in einem allenfalls mittelmäßigen Oberliga-Spiel war mehr als der Ehrentreffer zum 4:1 durch Eiselt (77., Foulelfmeter) nicht drin. Das 4:0 besorgte Faßbender in der 70. Minute.