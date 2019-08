Fußball-Oberligist Göppinger Sportverein spielt am Samstag um 14 Uhr beim 1. CfR Pforzheim. Die Auswärtspartie markiert quasi das Vorprogramm vor den anstehenden Göppinger Fußball-Festwochen mit den Topspielen gegen den SSV Reutlingen, bei den Stuttgarter Kickers und gegen den VfB Stuttgart II.

„Wir fahren mit breiter Brust nach Pforzheim“, sagt Sportvereins-Kapitän Oliver Stierle nach drei Siegen aus drei Spielen, „wir wissen aber auch, was dort auf uns zukommt, nämlich ein schwer bespielbarer Platz und ein guter Gegner mit einem neuen Trainer.“ Der Vorjahreselfte Pforzheim hatte nach dem Aus im WFV-Pokal bei Verbandsligist VfR Mannheim und der 0:2-Niederlage zum Oberliga-Auftakt beim Freiburger FC bereits reagiert und Trainer Gökhan Gökce beurlaubt. Sein Nachfolger wurde der bisherige Co-Trainer Fatih Ceylan. Mit ihm holte der CfR, der mit zwölf Neuzugängen vor der Saison einen Umbruch eingeleitet hat, zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen.

Der Sportverein grüßt nach drei Spieltagen ohne Punktverlust von der Tabellenspitze. „Wir haben mit unserem Start ein kleines Ausrufezeichen gesetzt“, sagt Stierle, wobei die Art und Weise des jüngsten 2:1-Heimsiegs gegen den FC Rielasingen-Arlen keinen Anlass zu etwaigen Träumereien im Umfeld gibt. Andererseits bestätigte der knappe Erfolg, dass der Kader breiter aufgestellt und stärker geworden ist. „Von der Bank kam frischer Schwung rein, diese Qualität in der Mannschaft macht vieles aus“, betont auch Spielführer Stierle.

Neben dem wie gewohnt kämpferisch überzeugenden Maximilian Ziesche leitete der ebenfalls eingewechselte Marcel Avdic die Wende gegen Rielasingen-Arlen mit ein. Der 28-jährige Neuzugang vom SSV Reutlingen wusste technisch zu überzeugen und trug mit gelungenen Offensivaktionen zum Sieg bei. „Bei diesem Konkurrenzkampf muss jeder im Training immer alles geben, weil niemand weiß, dass er spielen wird“, erklärt Stierle ohne Umschweife.

Der Kapitän selbst gilt freilich auch mit inzwischen 36 Jahren als einer der wenigen als gesetzt. Sein Vertrag als Spieler endet zum Saisonende. „Ich fühle mich gut“, betont der Routinier, der direkt vor dem Anpfiff der Partien stets den gesamten Kader im Kreis noch einmal einschwört: „Ich erwarte von jedem immer hundert Prozent, egal ob er spielt oder nicht spielt. Im Lauf einer langen Saison werden wir jeden Einzelnen brauchen. Das sage ich den Jungs immer wieder.“

Oliver Stierle zufolge wächst die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli seit der Vorbereitung immer weiter zusammen, der Erfolgshunger ist da: „Die anderen Mannschaften sehen auch, dass wir stark sind. Unsere Brust wächst, und jeder weiß, dass es gegen uns schwer wird. Wir fahren nach Pforzheim, um zu gewinnen. Wenn nachher ein Punkt dabei rauskommt, ist es auch okay. Danach kommen die Kracher-Spiele, aber momentan sind wir selbst auch Kracher.“

Kracher-Trilogie mit dem Sportverein

Termine Am Samstag, 31. August, erwartet der Göppinger Sportverein den SSV Reutlingen im Stadion an der Hohenstaufenstraße, eine Woche später (7. September) steht das Gastspiel bei den Stuttgarter Kickers an, ehe am 14. September die Reserve von Zweitligist VfB Stuttgart ihre Visitenkarte unterm Hohenstaufen abgibt.