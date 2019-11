Das Oberligaspiel beim FSV Bissingen fing für die Fußballer des Göppinger Sportvereins .gut an. In den ersten 20 Minuten ließen die Gäste Ball und Gegner laufen und hatten in der zehnten Minute die erste dicke Chance, die aber eine ganze Zeit lang die Einzige bleiben sollte: Marcel Avdic schlos...