Die Gesellschafterversammlung und die Spielkommission mit Vertretern der drei Landesverbände haben an diesem Donnerstag den Beschluss gefasst, den Spielbetrieb in der Fußball-Oberliga nicht wieder aufzunehmen. Das teilte der Württembergische Fußballverband (WFV) in einer Presserklärung mit. Gle...