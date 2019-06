Elf Mannschaften kämpfen ab 17. Juli in Deggingen um Pott und Prämien. Aus dem Neckar/Fils-Bereich ist alles am Start, was Rang und Namen hat. Nur die Alb-Teams zieren sich.

Bezirksligist und Rekordsieger FTSV Kuchen führt das Feld der elf Mannschaften an, genauso viele wie im Vorjahr. Aus der Kreisliga A 3 sind sämtliche vier Teams aus dem GZ-Verbreitungsgebiet vertreten, die Vereine aus dem Bezirk Donau/Iller fehlen dagegen ein weiteres Mal.

Elf Teams spielen in drei Gruppen

Die elf gemeldeten Mannschaften erfordern drei Gruppen, von denen eine wieder ausschließlich aus B-Ligisten besteht. Das erschwert die Aufgabe für die höherklassigen Teams, die sich um nur noch drei verfügbare Halbfinaltickets balgen. Bei der Auslosung am Montagnachmittag in der GZ-Redaktion kamen Gruppen zusammen, die von Anfang an viel Spannung versprechen.

TV Deggingen I trifft auf TKSV und Obere Fils

In der Gruppe A starten gleich drei A-Ligisten. Gastgeber und Pokalverteidiger TV Deggingen I bekommt es mit dem TSV Obere Fils und dem TKSV Geislingen sowie B-Ligist FTSV Kuchen II zu tun. Obwohl in dieser am stärksten besetzten Gruppe zwei Mannschaften weiterkommen, ist für mindestens einen Höherklassigen schon nach der Vorrunde Schluss.

