Der FTSV Kuchen hat sein Meisterstück gemacht und ist ein Jahr nach dem tragischen Aus in der Relegation direkt wieder von der Fußball-Kreisliga A 3 in die Bezirksliga zurückgekehrt. „Das fühlt sich natürlich besser an als der Abstieg“, sagt Trainer Martin Braunmiller, dessen Elf am letzt...