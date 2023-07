Erst Dritter, dann Zweiter – und nun Erster? In den beiden vergangenen Spielzeiten stand der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach ganz weit oben in jeder gut sortierten Favoritenliste. Tatsächlich hatte die Mannschaft von Trainer Ilir Ramaj zuletzt die große Chance, als B 9-Vizemeister den Sprung in di...