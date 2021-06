Im Olympiastadion zu Rom fällt am Freitag um 21 Uhr der Startschuss zur 16. Fußball-Europameisterschaft, im Auftaktspiel trifft in Gruppe A Italien auf die Türkei. Die deutsche Nationalmannschaft greift erst am Dienstag in der Münchner Allianz-Arena – einer von insgesamt elf EM-Spielorten – ...