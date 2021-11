Noch darf gespielt werden, doch viele Vereine haben sich am vergangenen Wochenende dagegen entschieden: Im Bezirk Neckar/Fils kam es zu etlichen Absagen und Spielverlegungen. In der Bezirksliga rollte auf fünf Sportplätzen der Ball. Drei Partien wurden abgesetzt. In der Kreisliga A 3 war das Bil...