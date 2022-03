Lange war Fußball-Bezirksligist FTSV Kuchen von Corona verschont geblieben. In der Vorwoche schwappte nun doch die Welle über die Mannschaft. Die Folge: Die Partie am Wochenende in Plochingen musste abgesagt werden. Immerhin: „Es gab nur leichte Verläufe. Es war klar, das es uns auch mal erwisc...