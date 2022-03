Englische Woche Nummer zwei für den Fußball-Bezirksligisten FTSV Kuchen: Nachdem zuletzt schon das Mammutprogramm gegen Faurndau (0:2), in Nürtingen (0:3) und gegen Rechberghausen (2:0) angestanden hatte, geht es nun am Donnerstag weiter gegen den FC Donzdorf (19.30 Uhr) und am Sonntag gegen die ...