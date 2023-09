Für Fußball-Bezirksligist FTSV Kuchen steht am Sonntag (3. September/15 Uhr) die Heimpremiere an – und, so hofft Trainer Martin Braunmiller, der erste Dreier. Gegner ist der TSV Deizisau, der vor zwei Spielzeiten noch in der Landesliga zugange war. Wie Kuchen hatte auch Deizisau die Punkte liege...