Es geht weiter in der englischen Woche: Am Donnerstagabend ist Fußball-Bezirksligist FTSV Kuchen in einem Hinrunden-Nachholspiel zu Gast bei der SPV Nürtingen (19.30 Uhr), am Sonntag geht es für die Mannschaft von Trainer Martin Braunmiller dann regulär weiter im heimischen Ankenstadion (15.30 U...