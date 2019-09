Drei Monate ist es erst her, da vernebelten Bengalos in Lonsee den Blick auf glückselige Fußballer, die sich in den Armen lagen und tanzten. Der SV Amstetten hatte durch ein 2:1 im Relegationsspiel gegen Hörvelsingen den Aufstieg in die Kreisliga A Alb geschafft. Drei Monate, die wie eine halbe Ewigkeit anmuten. Ein Vierteljahr später ist von der Euphorie nichts mehr übrig.

Görkem kritisiert den Charakter einiger Spieler

Sechs Spiele, sechs Niederlagen, 25 Gegentore. Jetzt fehlt dem SVAaußer Punkten auch noch der Trainer. Mustafa Görkem hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Das liege nicht an den Ergebnissen, versichert er, vielmehr am „Charakter einiger Spieler.“

Der Trainer fühlt sich im Stich gelassen

Görkem fühlt sich im Stich gelassen. Er hätte sich gerne von zwei oder drei Spielern getrennt, denen es an Identifikation mit dem Verein und an Respekt vor dem Trainer gemangelt habe. Diese Spieler seien mehr durch Lustlosigkeit und Abwesenheit im Training aufgefallen als durch Leistung. Los wurde Görkem sie nicht, weil er „nicht ausmisten durfte.“ Da widerspricht Abteilungsleiter Stephan Laufer.

Den vollständigen Artikel lesen Sie morgen, 21. September, in der GEISLINGER ZEITUNG