Fußball Für Bad Boll sind drei Punkte ein Muss

Kreis Göppingen / Andreas Böhringer

Nachdem das Landesliga-Tableau über Wochen ein schiefes Bild abgegeben hat, ist das Tabellenbild mittlerweile größtenteils wieder gerade gerückt. Für die Klubs stehen noch sechs oder sieben Partien bis zum Saisonfinale an und erste Entscheidungen scheinen gefallen zu sein. Für FV 09 Nürtingen (14 Punkte), SG Bettringen (18) und TSV ­Köngen (19) kommt wohl jede ­Rettung zu spät und der Gang in die ­Bezirksliga scheint unvermeidlich.

Köngen gastiert am Sonntag beim TSV Bad Boll, der mit 29 Zählern ebenfalls abstiegsgefährdet ist. Für die Erlengarten-Elf stellt dieser Heimauftritt eine Pflichtaufgabe dar und vor dem Hintergrund des schwierigen Restprogramms sind drei Punkte ein Muss. Der scheidende Übungsleiter Benny Geiger verfügt wieder über ausreichend personelle Alternativen und bis auf den verletzten Goalgetter Eric Llanes Ona standen bei der 1:2-Niederlage in Frickenhausen (Tor: Umut Sat) alle Leistungsträger zur Verfügung.

Für den SV Ebersbach beginnt eine englische Woche mit der Pflichtaufgabe gegen die SG Bettringen, am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) gastiert der TSV Weilimdorf um 11 Uhr im Strutstadion, bevor es zum 1. FC Frickenhausen geht. Die Ebersbacher kamen seit der 2:3-Niederlage beim FC Heiningen Ende März zu vier Siegen in Folge und dürfen nach den unerwarteten Punktverlusten des TSGV Waldstetten mit einem Auge wieder auf den Relegationsrang schielen. Der Tabellendritte weist im Augenblick neun Punkte Rückstand auf Waldstetten auf, hat allerdings eine Begegnung weniger absolviert und kann mit großem Selbstvertrauen in die letzten Saisonwochen gehen. Die Truppe von Dinko Radojevic kam am Wochenende durch Treffer von Vincenzo Parrinello und Caglar Celiktas zu einem 2:1-Erfolg beim TV Echterdingen.

Ebenfalls neun Punkte beträgt der Rückstand auf den FC Heiningen, doch hat der Spitzenreiter auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, das ihn am Donnerstag nach Blaustein führt. Doch zunächst gilt es, die schwierige Aufgabe bei N.A.F.I. Stuttgart zu lösen. Der spielstarke Aufsteiger hat die beste Offensive der Liga und nimmt den fünften Rang im Klassement ein.

Am Wochenende büßten die Staren erstmals Zähler auf dem eigenen Platz ein und kamen gegen TSV Weilimdorf nur zu einem 1:1, was Oliver Hrabar missfiel. „Es begann so, wie wir das von unseren Heimspielen schon seit langer Zeit kennen: Wir übernahmen die Regie, strahlten Dominanz aus“, wird der Co-Trainer auf der FCH-Homepage zitiert. Doch die frühe Führung durch Kevin Gromer brachte keine Sicherheit und es gab einen Bruch im Spiel der Schwarz-Gelben: „Es ist für mich vollkommen unverständlich, wie wir danach plötzlich aufgetreten sind. Wir spielten beinahe willenlos und ließen bis zur Halbzeit jegliche Dominanz vermissen.“ Ein Umstand, den der frühere Landesliga-Akteur des TSV Bad Boll nicht zum ersten Mal bei seiner Elf ausmachte und der dem Trainer-Gespann zu denken gibt. Dementsprechend kritisch äußerste sich der Assistent von Denis Egger: „So ist das für eine Spitzenmannschaft einfach zu wenig. Wir müssen nun schleunigst in die Spur zurückkommen. Es sollte sich jeder Einzelne fragen, ob er im Moment wirklich alles gibt, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.“ Abseits des Feldes konnte „Black & Yellow“ indes eine positive Nachricht vermelden: Der schon seit geraumer Zeit gehandelte Lennart Zaglauer steht nunmehr als Neuzugang fest. Der 24-Jährige zählt zu den besten Offensivakteuren der Landesliga und kommt vom TSV Weilheim.