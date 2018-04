Fußball-Bezirksliga FTSV dicht am Sieg, am Ende rettet Keeper Dreher das Remis

FTSV dicht am Sieg, am Ende rettet Keeper Dreher das Remis

Kreis Göppingen / swp

Der TSV Obere Fils kann nach dem 1:3 gegen Berkheim endgültig für die Kreisliga A planen. Das Schlusslicht wartet 2018 noch immer auf den ersten Punktgewinn. Der FTSV Kuchen dagegen hielt mit einem 2:2 in Faurndau einen Mittkonkurrenten auf Distanz.

Faurndau – Kuchen 2:2

(as). In einem packenden Derby mit zwei Elfmetern, zwei Ampelkarten und jeder Menge Zweikämpfe teilten sich beide Teams leistungsgerecht die Punkte. Patrick Haug brachte die Gastgeber vom Elfmeterpunkt in Führung (12.), die Kuchener waren sich dabei nicht sicher, ob das Foul auf der Strafraumlinie begangen wurde oder nicht doch ein paar Zentimeter davor. Sie ließen sich nicht irritieren, nur acht Minuten später glich Edgar Krist aus. Beide Teams agierten auf Augenhöhe und lieferten sich packende Zweikämpfe. Nach einer Ecke behinderten sich die Faurnaduer Helmer und Hamann gegenseitig, der Ball flog knapp am FTSV-Tor vorbei (30.).

Im zweiten Durchgang begannen die Gäste furios. Daniel Scheifele zog über die linke Seite unwiderstehlich in den Strafraum und wurde dort gefoult. Sezer Güler verwandelte den Foulelfmeter zur Führung (48.). Nach einer Ampelkarte gegen Simin Helmer (56.) machte Kuchen in Überzahl Druck und stand dicht vor der Entscheidung. Alexander Ignatiev scheiterte nach starker Einzelleistung ebenso an Keeper Speidel (63.) wie kurz danach Scheifele. In der 68. Minute setzte Tom Vetter zum Solo aus der eigenen Hälfte an und setzte sich durch, seine Hereingabe klärte ein Faurndauer in höchster Not.

Der FTSV schien alles unter Kontrolle zu haben, ehe Zimmermann völlig überraschend das 2:2 gelang (81.). Vier Minuten später verabschiedete sich auch der Kuchener Christoph Friedrich mit Gelb-Rot und die Gastgeber witterten ihre Chance. Faurndau drängte auf das Siegtor, das FTSV-Keeper Morten Dreher mit einer Glanzparade kurz vor Schluss verhinderte.

Obere Fils – Berkeim 1:3

(me). Obere Fils kam deutlich besser in die Partie und hatte durch Marco Floridia und Kemal Telci hochkarätige Chancen. In der 27. Minute gab es die spielentscheidende Szene: Bei einem Konter der Gäste prallte der ballführende Stürmer mit Keeper Christian Mayer zusammen. Der schwache Schiedsrichter zog die rote Karte wegen Notbremse gegen Marco Hensel, der in diese Aktion gar nicht involviert war. Beim darauffolgenden Freistoß war Mayer machtlos und die Gäste kamen so mit dem ersten Angriff zur schmeichelhaften Führung. Trotz Unterzahl hatte der TSV auch in der Folgezeit mehr vom Spiel und kam nach einer Ecke von Kemal Telci durch Benny Seiberts Kopfball zum absolut verdienten Ausgleich. (45.).

In der zweiten Hälfte schwanden beim dezimierten Gastgeber die Kräfte und Berkheim zog binnen zehn Minuten (52., 62.) auf 3:1 davon. Nachdem auch noch Seibert eine mehr als kleinliche rote Karte sah, war die Niederlage des TSV besiegelt.