Bezirksliga FCE-Sieg für die Hoffnung, Faurndau auf Kurs Rettung

Kreis Göppingen / swp

Für den FC Eislingen ist das 5:1 gegen den bereits als Absteiger feststehenden TSV Obere Fils angesichts von immer noch acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz derzeit noch nicht mehr als ein Sieg für die Hoffnung. Der FV Faurndau dagegen verkürzt durch das 2:1 gegen die SGEH den Abstand auf drei Zähler.

SC Geislingen – Berkheim 4:0

(höh). Am Geburtstag die Meisterschaft feiern, daraus wurde für den Geislinger Julius Bäumel nichts. Das 4:0 gegen Berkheim reichte nicht, da Oberensingen gegen Kirchheim gewann. Man hat diese Saison schon deutlich schlechtere Gästeteams im Eybacher Tal gesehen, dennoch kam der SC vor 150 Zuschauern zu einem klaren Heimerfolg. Berkheim hatte die erste Chance durch Sven Feldmann (8.), der aber drüberschoss. Auf der Gegenseite machte es Matariz Darboe besser und traf per Kopf zum 1:0 (25.). Die Gäste spielten weiter ansehnlich nach vorne, blieben aber im Abschluss harmlos und waren geschlagen, als Darboe ein kluges Zuspiel von Pascal Volk zum 2:0 vollendete (58.). Nach Hereingabe von Mario Feldmeier erhöhte Marcel Mädel per Kopf (78.). Zwei Minuten vor Schluss baute Volk mit einem verwandelten Foulelfmeter das Ergebnis auf 4:0 aus.

FC Eislingen – Obere Fils 5:1

(tr). Die Hoffnung stirbt zuletzt, und so nutzte der Tabellenvorletzte FC Eislingen seine theoretische Chance dem Abstieg doch noch entgehen zu können. Die Eislinger feierten mit einem klaren und hochverdienten Sieg über den bereits seit langem feststehenden Absteiger in die Kreisliga A einen Sieg für die Hoffnung. Die Partie war praktisch nach zwölf Minuten schon entschieden, denn Sandro Delic und Salih Erglic, mit einem satten Schuss unter die Latte besorgten das 2:0. In der 24. Minute schoss Delic seinen zweiten Treffer und beseitigte damit schon früh alle Zweifel am Heimerfolg. Delic erlief einen Rückpass der Gäste und spielte den Torhüter aus. Marko Hensel verkürzte in der 36. Minute für Obere Fils nach schöner Passfolge, doch postwendend erhöhte Aykut Durna zum 4:1-Halbzeitstand. Auch nach der Pause hatte der FCE eine Vielzahl von Torchancen, kam aber in der nun ruhiger verlaufenden Partie durch Salih Eglic in der 65. Minute nur noch zu einem weiteren Treffer.

FTSV Kuchen – Neuhausen 0:3

Die Partie im Kuchener Ankenstadio begann flott mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Zuerst verfehlte der Kuchener Christoph Friedrich das Ziel nur knapp, ehe Schnabl im Gegenzug dasselbe unterlief (5.). Die nächste Möglichkeit bot sich den Gastgebern durch Edgar Krist, aber auch diese blieb ungenutzt. In der 16. Minute verdiente sich der Neuhausener Orfandis den Fair Play Preis. Er gestand ein, als den ball als Letzter berührt zu haben, und der Schiedsrichter entschied daher um von Eckball auf Abstoß. Insgesamt zeigte der FV Neuhausen die reifere und bessere Spielanlage. In der 25. Minute gingen die Gäste durch Schenk daher verdient in Führung. Nur drei Minuten später glich die Kuchener Hintermannschaft einem Hühnerhaufen und Novak nutzte die Verwirrung zum zweiten Tor. Auch in der Folgezeit fand der FTSV Kuchen nie die richtige Einstellung zum Spiel und Novak machte mit seinem zweiten Treffer in 51. Minute für den FVN frühzeitig alles klar.

TT Göppingen – Donzdorf 1:4

Mit der zweiten klaren Niederlage in Folge hat sich die SG TT Göppingen endgültig aus der Spitzengruppe verabschiedet, während die Lautertäler ihre Minimalchance auf Platz zwei am Leben hielten. Alexander Simperl brachte in Durchgang eins den FC gleich zweimal in Führung. Seinen ersten Treffer nach einer Viertelstunde beantwortete Bekim Elezaj mit dem Ausgleich (25.), ehe Simperl acht Minuten später die Donzdorfer Pausenführung herausschoss. Im zweiten Durchgang gerieten die Gastgeber durch eine Ampelkarte früh in Unterzahl, danach ließ der FC nichts mehr anbrennen. Timo leicht in der 83. und Patrick Gaugel in der dritten Minute der Nachspielzeit bauten den Vorsprung aus.

FV Faurndau – SGEH 2:1

Die Faurndauer haben eine ihrer letzten Chance genutzt und sich im Kampf gegen den Abstieg gegen ein Spitzenteam nochmals zurückgemeldet. David Leu stellte mit seinem frühen Tor nach sechs Minuten die Weichen. Der FVF ließ sich auch durch den Ausgleichstreffer von Cosimo Attore (35.) nicht aus der Ruhe bringen. Acht Minuten nach Wiederbeginn schoss Philipp Hänßler die Gastgeber erneut voran, und diesmal hielt der Vorsprung bis zum Schlusspfiff.