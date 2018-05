Landesliga FC Heiningen bleibt an der Spitze

Heiningen / Timo Rees

Sowohl die Fußballer von N.A.F.I. Stuttgart als auch die Gäste aus Heiningen taten sich zu Beginn auf dem sandigen Kunstrasenplatz und bei sommerlichen Temperaturen schwer. Nach 20 Minuten hatte der Heininger Anhang den Torschrei auf den Lippen. Dominik Mader bediente seinen Sturmpartner André Kriks mit einem präzisen Pass. Kriks konnte der Kugel aus kurzer Distanz keine Richtungsänderung mehr mitgeben und der Keeper blockte den Ball mit seinem Körper ab.

Im direkten Gegenzug kamen die Gastgeber mit ihrer ersten Chance beinahe zum Führungstreffer. Louis Hörger war bei einem Querpass einen Schritt zu schnell, bekam das Spielgerät in den Rücken und Marius Funk im Heininger Tor hatte leichtes Spiel. In der 37. Minute hatte Mader den Heininger Führungstreffer auf dem Fuß. Nach Vorarbeit von Kevin Gromer musste Mader den Ball eigentlich nur noch ins Tor drücken, das Leder sprang aber an Maders Standbein und kullerte nur Richtung Stuttgarter Kasten. Auch die Hausherren kamen im ersten Durchgang noch zu zwei Torchancen. Robin Reichert rettete im eigenen Fünfmeterraum in höchster Not vor dem einschussbereiten Ali Parhizi und Erdal Koyuncu zog in den Strafraum, schoss den Ball aber nur ins Außennetz.

Im zweiten Durchgang agierte der Primus entschlossener. Nach sechs Minuten wurde der neue Mut belohnt. Nach einem schönen Spielzug steckte Talha Kavak den Ball durch zu Pietro Maglio, der mit der Hacke in den Rückraum legte. Mader hatte Zeit, sich die Ecke auszusuchen und traf zur verdienten Führung.

Es folgten drei Heininger Chancen binnen 120 Sekunden. Ein Mader-Abschluss von der Strafraumkante schlug rechts neben dem Tor im Fangzaun ein, Maglio verpasste eine Reichert-Flanke vom rechten Flügel um Haaresbreite und Michael Neumann lenkte einen Schuss von Kriks aus spitzem Winkel ins Toraus.

Acht Minuten vor dem Ende erzielte der eingewechselte Toni Carfagna das 2:0. Nach einem Sprint auf der linken Außenbahn zog Carfagna ins Zentrum und beförderte den Ball am herauseilenden Keeper vorbei ins Tor. N.A.F.I. gab nicht auf und kam noch zum Anschlusstreffer. Mohran Hussein war in der 89. Minute komplett frei im Strafraum und drückte einen Querpass in die Maschen. Für die endgültige Entscheidung sorgte im Gegenzug der ebenfalls eingewechselte Servet Isik, der nach Ablage von Carfagna Maß nahm und aus 18 Metern abgefälscht zum 3:1 traf. Timo Rees

FC Heiningen: Funk – Reichert, Neumann, Maglio, Mader, Klack, Hölzli (58. Lissner), Kern, Kavak (58. Carfagna), Gromer (77. Isik), Kriks (84. Gümüssu).