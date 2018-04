FC Heiningen beeindruckt

Markus Munz

Nach zuvor zwei Niederlagen auf fremden Plätzen hat der FC Heiningen am Mittwochabend mit dem 3:2-Sieg in Köngen einen Auswärtsfluch verhindert und sich die Tabellenführung zurückgeholt. Am heutigen Samstag um 15.30 Uhr dürfen die Heininger nun wieder auf dem heimischen Kunstrasen ran, wo beeindruckende zwölf Siege in zwölf Spielen zu Buche stehen. Zu Gast ist der Tabellenneunte TSV Weilimdorf. Beim FC Heiningen fehlt Kapitän Pietro Maglio, der in Köngen die Ampelkarte sah. Spielmacher Benjamin Kern hat derweil seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und will in seiner dann dritten Saison mit Heiningen in der Verbandsliga spielen.

Der SV Ebersbach ist die Mannschaft der Stunde und führt die Rückrundentabelle der Landesliga an. Morgen um 15 Uhr will die Mannschaft von Trainer Dinko Radojevic beim TV Echterdingen diesen Lauf fortsetzen. Die Echterdinger gehören wie Heiningens Gegner Weilimdorf zu den sechs Mannschaften, die im Kampf gegen den Gang in die Abstiegsrelegation momentan nur drei Punkte auseinander liegen. Dazu zählen auch der FC Frickenhausen und der TSV Bad Boll, die morgen aufeinandertreffen. Hoffnung macht aus Boller Sicht, dass sich die Mannschaft auf fremden Plätzen wohler zu fühlen scheint.