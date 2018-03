Fußball FC Eislingen erreicht Pokalfinale

Eislingen / tr

Durch einen 2:1-Heimsieg gegen den TV Hochdorf steht die Mannschaft des FC Eislingen im Pokalfinale des Bezirkspokalwettbewerbs.

Die Gäste aus Hochdorf, mit zehn Punkten Vorsprung klarer Tabellenführer in der Kreisliga B, Staffel 2, legten ein enormes Tempo vor und hielten die Partie über weite Strecken offen. Erst in der 31. Spielminute geriet die Elf, von Eislingens ehemaligem Trainer Uli Thon trainiert, in Rückstand. John Prerra Mendy lenkte einen scharf getretenen Freistoß von Eislingens Angreifer Yunus Yilmaz ins eigene Tor.

In der Folgezeit blieb die Partie ausgeglichen, ein Klassen­unterschied war nicht auszumachen. Mitte der zweiten Halbzeit versäumten es die Eislinger, den Deckel vollends draufzumachen. Einige hochkarätige Torchancen wurden teilweise fahrlässig liegen gelassen. So dauerte es bis zur 87. Spielminute, ehe Eislingens Yunus Yilmaz im Strafraum zu Fall kam und Nicolas Schreiber den Foulelfmeter sicher zum 2:0 verwandelte.

Wieder spannend wurde die Partie in der Nachspielzeit, als Nils Thon der Anschlusstreffer gelang. Einen weiteren Gegentreffer ließ der Bezirksligist aber nicht zu und zieht damit zum dritten Mal nach 2000 und 2016 in das Finale des Bezirkspokalwettbewerbs ein. Im Finale heißt der Gegner SC Geislingen oder TSV Neckartailfingen. tr