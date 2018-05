Fußball Fade Nulldiät im Erlengarten

Bad Boll / Markus Munz

Landesligist TSV Bad Boll wird das Abstiegsgespenst nicht los. Im Heimspiel gegen Köngen reichte es nur zu einem 0:0.

„Das sind ganz klar zwei verlorene Punkte“, fasste Benjamin Geiger, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bad Boll, nach dem enttäuschenden Heim-0:0 gegen den TSV Köngen zusammen, „wir hatten zwar nicht viele, aber einige gute Chancen, die wir nicht genutzt haben.“

In der ersten Hälfte kamen beide Mannschaften vor 150 Zuschauern in der Offensive über Ansätze nicht hinaus. Der TSV Bad Boll versuchte das Spiel an sich zu reißen, nach einer halben Stunde verflachte das Geschehen allerdings zusehends. Sekunden nach Wiederbeginn hatte Pascal Hartmann nach Weiterleitung von Umut Sat die Führung für den TSV Bad Boll auf dem Fuß. In zentraler Position konnte sich Hartmann die Ecke aussuchen, zielte aber direkt auf Köngens Torhüter Dominik Eitel, der per Fußabwehr klären konnte.

Die Gastgeber hatten fortan zwar mehr vom Spiel, vor dem Tor des Gegners wurden aber die verletzten Stürmer Felix Hummel, Eric Llanes oder Daniel Zuljevic vermisst. „Das war Abstiegskampf, kein richtiger Spielfluss, viele lange Bälle“, erklärte Fabian Falzone, der nach einer Kopfballverlängerung des eingewechselten Michael Hartig in der 86. Minute alleine mit dem Ball auf die Reise Richtung Köngener Tor ging. Falzone scheiterte aber ebenfalls am herauseilenden Eitel. „Das war kläglich“, zeigte sich der Offensivmann hinterher selbstkritisch, „ein Sieg war für uns heute drin, die Chancen waren da, wir müssen mindestens zwei davon machen. Wir wollten gewinnen und sind jetzt natürlich enttäuscht.“

Der TSV Köngen kam selten gefährlich vor das Bad Boller Tor. Lediglich in der 81. Minute musste Marc Scherrenbacher gegen den durchgebrochenen Sven Römer retten. „In der Defensive waren wir konsequent, leider haben wir unsere Chancen vorne nicht genauso konsequent abgeschlossen“, haderte Trainer Geiger.

Nach dem neunten sieglosen Heimspiel in zwölf Versuchen bleibt der Klassenerhalt für den TSV Bad Boll in den verbleibenden fünf Partien ein Ritt auf der Rasierklinge. „Wir können uns nicht Woche für Woche auf die anderen Ergebnisse verlassen“, weiß Geiger, „wir müssen uns am eigenen Schopf da rausziehen. Dazu helfen uns nur Siege.“

Den nächsten Anlauf kann der TSV am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen N.A.F.I. Stuttgart unternehmen. Markus Munz

TSV Bad Boll: Scherrenbacher – Philipp, Kivotidis, Rapp (64. Damanti), Maticevic, H. Aust (90. Genca), S. Aust (82. Augst), Persch, Hartmann, Falzone, Sat (74. Hartig).