Die Rot-Schwarzen verloren ihr Heimspiel gegen den TSV Ilshofen mit 0:2 (0:0). Die beste Göppinger Chance vergab Kevin Dicklhuber, der in der 70. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Karel Nowak scheiterte. In der Schlussphase machten die Gäste durch Daniel Schelhorn (87.) und Benjamin Kurz (90.+1) den Auswärtssieg perfekt. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli auch im dritten Spiel nach der Winterpause sieglos.