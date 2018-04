Bezirksliga Erlösung und Hoffnung für Faurndau in einem Spiel

Kreis Göppingen / swp

Der SC steuert damit weiter klar Richtung Meisterschaft und setzte nach der 1:2-Niederlage in Kuchen ein deutliches Signal an die plötzlich wieder hoffende Konkurrenz.

SGEH – SC Geislingen 2:5

(höh). In Hälfte eins lieferte der Spitzenreiter eine exzellente Vorstellung ab und ließ dem Tabellendritten nicht den Hauch einer Chance: Die SGEH war mit dem 0:3 zur Pause gut bedient. Die Geislinger spielten sich eine Chance nach der anderen heraus. Karlo Petricevic gelang mit einem abgefälschten Freistoß die Führung (19.). Trotz vieler Hochkaräter dauerte es bis zur 29. Minute, ehe Nico Orlando den Vorsprung ausbaute. Acht Minuten vor der Pause setzte Yasin Ceküc nach feiner Vorarbeit von Orlando den dritten Treffer drauf. In Hälfte zwei war das Geschehen offen, die SGEH drängte nach dem 1:3 von Dennis Oswald auf den Anschlusstreffer. „Den Sack zumachen“, forderte Co-Trainer Daniele Mennitti. Die Seinen gehorchten und Petricevic beruhigte mit dem vierten Treffer (66.) das Spiel. Zehn Minuten vor Schluss verkürzte Hakan Demir, ehe Mario Feldmeier per Foulelfmeter den Drei-Tore-Abstand wieder herstellte.

Obere Fils – Deizisau 0:3

(me). Die erste Torchance für Obere Fils hatte Cengiz Telci, der nach Vorarbeit von Burak Selcuk knapp am Tor vorbeischoss. In der 20. Minute parierte TSV-Keeper Christian Mayer einen Heber von Allesane Braun glänzend. Nach dem Wechsel gingen die Gäste in der 46. Minute in Führung, als Braun mustergültig Daniel Riela bediente, der sicher abschloss. In der 62. Minute erhöhte der beste Spieler auf dem Platz, Allesane Braun, auf 2:0. Obwohl bei Obere Fils mit zunehmender Spieldauer die Kräfte schwanden, hatten Daniel Straub, Marcel Eichinger und Marco Floridia klare Torchancen, vergaben sie aber allesamt. In der 78. Minute setzte Braun seinen Kollegen Kevin Siekermann in Szene, der mit seinem Treffer alles klar machte.

FV Faurndau – FC Eislingen 3:0

(ms). In der 30. Minute tauchte Klein nach Zuspiel von Moll alleine vor Eislingens Schlussmann auf, der mit einem Fußreflex rettete. Der FVF drückte weiter auf die Führung und tauchte oft vor dem Eislinger Tor auf. Bei einer dieser Aktionen wurde Helmer gefoult und Haug verwandelte den Strafstoß cool zum 1:0. Der Aufreger des Tages hatte mit dem Spiel nichts zu tun: Ein Zuschauer attackierte den Faurndauer Kurtcu ohne Vorwarnung per Fußtritt. In Hälfte zwei drängten die Gastgeber auf die Entscheidung und beschäftigten die FC-Abwehr immer wieder. Nach einer Stunde schaltete Hänßler nach einer Ecke am schnellsten und jagte den Ball per Kopf zum 2:0 in die Maschen. Danach spielte sich auch Eislingen gute Chancen heraus, mehrmals brachte Faurndaus Jungkeeper Speidel mit tollen Reflexen die FC-Angreifer zum Verzweifeln. Nachdem die Faurndauer eine Dreifachchance ungenutzt ließen, machten sie erst in der Nachspielzeit den Sack zu. Eine schöne Hereingabe von Leu drosch der stehts gefährliche Bulling eiskalt in den Wnkel.

Berkheim – TT Göppingen 1:4

(ia). Die Gastgeber begannen druckvoll, der überragende TT-Keeper Emre Tekin hatte alle Hände voll zu tun. Erst nach der taktischen Umstellung von Coach Serkan Coskun in der 20 Minute drehte sich die Partie. In der 31. Minute traf Lutonda Ntiti nach einem Solo aus 18 Metern zum 0:1, drei Minuten vor der Pause legte Samil Gül nach Elezajs Vorarbeit nach. Sekunden vor der Pause machte Ntiti mit seinem zweiten Tor den Deckel drauf. In Durchgang zwei bewahrte Tekin mit zwei Glanzparaden sein Team vor einem Gegentreffer. In der 75 Minute nutzte Ntiti die Vorarbeit von Ilker und Gül zum 0:4. Drei Minuten später belohnten sich die nimmermüden Gastgeber für ihr Anrennen mit dem Ehrentor.

Neidlingen – FTSV Kuchen 4:0

(as). Vom Derbysieg beflügelt begannen die Kuchener mutig, spielten sich aber keine echten Torchancen heraus. Eine solche hatte Neidlingen in der 15. Minute, jedoch behinderten sich Aust und Kirschmann gegenseitig und der Ball flog am Tor vorbei. Zwei Minuten später verzog Hepperle knapp. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Druck der Gastgeber immer größer und das 1:0 war die logische Folge. Latzko traf mit einem Schrägschuss den Pfosten, den Abpraller nutzte Kölle zur Führung. Kuchen fand nicht mehr ins Spiel zurück und Pflüger erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (41.). Nach dem Wechsel gestaltete der FTSV das Spiel wieder ausgeglichener und hatte in der 61. Minute Pech, als ein Brosig-Kopfball das Ziel nur knapp verfehlte. Kuchen war nun öfter am Ball, allerdings hatten die Zuschauer nie den Eindruck, die Gastgeber könnten die Spielkontrolle verlieren. In der 88. Minute gelang Kölle die Entscheidung, ehe Pflüger in der letzten Minute den Schlusspunkt setzte.