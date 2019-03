Landesliga Erfolgserlebnis baut Bad Boll auf

Waldstetten / Adolf Schöllkopf

Ein Happy End in der Nachspielzeit gab es für die Landesliga-Fußballer des TSV Bad Boll beim „Grand ohne vier“ – schließlich fehlten der verletzte Devid Philipp sowie die drei nach einer gelb-roten Karte gesperrten Sebastian Aust, Anastasios Kivotidis und Pascal Hartmann im ersten Punktspiel beim hohen Favoriten TSGV Waldstetten. Nach einem Eckball von Winterneuzugang Duman schaltete Hansjörg Aust am schnellsten und erzielte in Minute 90.+2 aus zehn Metern den verdienten 1:1-Ausgleich für seinen TSV Bad Boll. Davor hatten die Gäste vor 100 Zuschauern über die gesamte Spielzeit eine starke kämpferische und läuferische Leistung gezeigt.

Die Partie nahm schnell Fahrt auf. In der 10. Minute kam der Waldstetter Marcel Waibel nach einem Pass in die Tiefe in Ballbesitz. Nach seinem Querpass zu Jonas Kleinmann erzielte dieser das frühe 1:0 aus zentraler Position im Bad Boller Strafraum. Allerdings hätte der Treffer nicht zählen dürfen, da der passgebende Waibel zuvor klar im Abseits gestanden hatte. Bad Boll zeigte sich in der Folgezeit weder durch den Rückstand noch durch die Fehlentscheidung von Schiedsrichter Gregor Wiederrecht beeindruckt und kam noch im ersten Durchgang der Partie zu zwei gute Ausgleichsmöglichkeiten durch Max Pradler (24.) und Hansjörg Aust (43.), doch es blieb bei der Führung der Platzherren.

Bad Boll kam hellwach aus der Pause und drückte sofort weiter auf den Ausgleich. Eine flache Hereingabe von Max Pradler verpasste Daniel Zuljevic nur um eine Fußspitze (46.). In der 50. Minute kam der Waldstetter Jannik Kurfess nach einem gewonnenen Laufduell zu einem Heber über den herauslaufenden Bad Boller Torhüter Felix Lache. Das Geburtstagskind Alexander Persch klärte für seinen Keeper per Kopf zur Ecke. Die bis dahin beste Bad Boller Chance sahen die Zuschauer in der 53. Minute. Fabian Falzone gefiel mit schönem Rückpass auf Matthias Aust, der TSGV-Torhüter Bernd Stegmaier mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zu einer Glanzparade zwang.

Waldstetten kam zu weiteren Möglichkeiten in der 69. und 70. Minute, beide Male der Marke Hochkaräter. Zunächst klärte Allesandro Nicastro vor zwei einschussbereiten TSGV-Angreifern, ehe Torhüter Felix Lache mit einer Glanzparade gegen den allein vor ihm auftauchenden Jannik Rummel den zweiten Treffer der Gastgeber verhinderte. In der Nachspielzeit hatten sich dann alle Spieler im Waldstettener Straum versammelt, der Duman-Eckball fand in Hansjörg Aust seinen Abnehmer, der den späten und vielumjubelten Ausgleich erzielte.

Der TSV Bad Boll kann mit diesem Remis im harten Abstiegskampf gegen eine starke Waldstettener Mannschaft sehr gut leben und freut sich nun mit diesem kleinen Erfolgserlebnis im Rücken auf die nächste schwere Aufgabe. Am kommenden Sonntag gastiert der gut platzierte Lokalrivale Sportclub Geislingen zum Derby im Bad Boller Erlengarten. Adolf Schöllkopf

TSV Bad Boll: Lache – Nicastro (85. Duman), Topolovec, Ammon, Persch, Falzone, Jux (60. Martorelli), Matthias Aust (72. Sat), Hansjörg Aust, Zuljevic, Pradler.