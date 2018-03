Kreisliga A 3 Ercetin trifft und Degginger gehen runter

Kreis Göppingen / swp

Salach – Wendlingen II 9:0

(ff). Die TSG Salach bestimmte von Anfang an das Geschehen gegen den extrem schwachen Tabellenletzten. In der ersten Hälfte trafen Marius Nigl und Tolunay Gedik je zweimal zum 4:0. Nach der Pause erhöhten Moro (2), Czasny und wiederum Tolunay (2) zum 9:0.

SF Jebenh. – SC Geisl. II 2:1

(mhl). In der ersten Hälfte war Geislingen die stärkere Mannschaft, vergab aber klare Chancen und geriet völlig überraschend durch Arsims abgefälschten Freistoß (30.) in Rückstand. Danach kamen die Sportfreunde besser ins Spiel, doch Keeper Sergej Graf musste mit einer Glanzparade (44.) die Halbzeitführung retten. Vier Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Timo Khalil auf 2:0, die Partie war damit aber noch lange nicht entschieden. In der 82. Minute zirkelte Yunus Polat einen Freistoß von der Strafraumgrenze ins Tor. Gegen die drängenden Geislinger verteidigte Jebenhausen clever den glücklichen Sieg.

Albershsn. – Ebersbach II 1:1

(js). Simon Henzler brachte den TSGV in einer hartumkämpften Partie in der 17. Minute in Führung, die Jan Baumann nur sechs Minuten später egalisierte. Der zweite Durchgang war geprägt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen, so blieb es beim letztlich leistungsgerechten Unentschieden.

Rechb. – Degging. 2:0 abgebr.

(eg). Die Gastgeber waren von Beginn an überlegen und spielten sich mehrere Torchancen heraus, die Deggingen mit Glück und Geschick schadlos überstand. So dauerte es bis zur 37. Minute, ehe dem FC das 1:0 durch Deniz Ercetin gelang. Derselbe Spieler war wenige Minuten später zum zweiten Mal erfolgreich. Noch vor dem Halbzeitpfiff stellte der Unparteiische den Torhüter des TVD nach einer Attacke außerhalb des Strafraumes vom Feld. In der zweiten Hälfte waren keine 20 Minuten gespielt, als ein Gästespieler sich an der Barriere verletzte. Danach verließen die Degginger das Feld und ignorierten die Aufforderung des Schiedsrichters, auf das Spielfeld zurückzukehren – obwohl sie über die Folgen informiert wurden.

Jebenh./Bezg. – Wäschenb. 1:6

Alexander Spiegele und Lukas Fuchs haben die SG fast im Alleingang abgeschossen. Fuchs (20.) und Spiegele (45.) trafen zur 2:0-Pausenführung, nach Wiederbeginn filetierte das Wäschen­beurer Sturmduo die Gastgeber vollends. Fuchs legte noch einen Treffer nach, Spiegele weitere zwei. Nach Ercan Kurtcus Ehrentor setzte Daniel Merkle den Schlusspunkt.