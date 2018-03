Göppingen / fh

Die Fußballerinnen der SG Jebenhausen/Bezgenriet qualifizierten sich für die Endrunde um die Württembergische Hallenmeisterschaft, die am Sonntag in der Talwiesen-Sporthalle in Zuffenhausen stattfindet. Dabei treffen die SG-Frauen auf folgende Gegner: TSV Münchingen (Verbandsliga), TSV Crailsheim (Regionalliga), SV Hegnach, FV Bellenberg und VfL Sindelfingen II (alle Oberliga). Die SG-Frauen werden versuchen, als unterklassiger Außenseiter den ligahöheren Mannschaften Paroli zu bieten. fh