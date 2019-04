Ein Abstiegskandidat gegen den Taellenführer und Aufstiegsfavoriten: Viel deutlicher geht die Diskrepanz vor einer Partie nicht. Als beide Mannschaften auf dem Platz standen, war allerdings von diesen Unterschieden nichts mehr zu merken.

Bad Boll investierte alles und war vor allem in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Die Gastgeber hatten mehrere Möglichkeiten zur Führung. Bereits in der 4. Minute entschied Kapitän Sebastian Aust ein Laufduell für sich, traf aber aus 16 Metern in sehr guter Schussposition den Ball nicht voll. Pradler schoss fünf Minuten später zentral aus zwölf Metern über das Tor. Hofherrnweiler hatte seine erste Gelegenheit in der 18. Minute, doch Devid Philipp klärte eine Flanke per Kopf mit allerletztem Einsatz vor zwei einschussbereiten Angreifern. Danach war wieder der Gastgeber am Drücker. Hansjörg Aust zog aus 18 Metern aus der Drehung ab, der Ball flog genau auf Torhüter Landgraf, der keine Mühe hatte (22.). Nach einem langen Abschlag von TSV-Torhüter Felix Lache war die Abwehr der Gäste nicht im Bilde, Sebastian Aust erlief den Ball und verfehlte mit seinem Schuss das Tor um Zentimeter (30.) Es folgte eine Schrecksekunde: Gästespieler Patrick Faber verletzte sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers und wurde mit Verdacht auf Achillessehnenriss ins Krankenhaus gebracht. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zwang Hansjörg Aust mit einem strammen 20-Meter-Schuss Landgraf zur nächsten Parade.

Direkt nach der Pause hatte der Tabellenführer seine stärkste Phase und ließ erkennen, welch enormes Potenzial in der Mannschaft steckt. Nach einem Bad Boller Ballverlust im Spielaufbau überbrückte die TSG schnell das Mittelfeld, Pascal Weidl traf aber nur die Latte. Die Gastgeber ließen sich nicht einschüchtern. Sebastian Aust und Max Pradler waren im Strafraum der TSG nicht vom Ball zu trennen, beide Male verhinderte die Gästeabwehr Schlimmeres (50.). Anastasios Kivotidis zwang Torhüter Landgraf mit einem 30-Meter-Kracher zu einer Glanztat (64.).

Die TSG Hofherrnweiler hatte in der 76. Minute noch eine Großchance. Nach einer Ecke kam Marco Ganzenmüller frei zum Kopfball, der Ball flog um Zentimeter übers Tor. Als sich alle Akteure und die 100 Zuschauer bereits mit dem torlosen Unentschieden mehr oder weniger abgefunden hatten, fiel doch noch die Entscheidung für die Gastgeber, die sich für ihren Einsatz und Siegeswillen belohnten. Einen weiten Einwurf von Fabian Ammon verlängerte Pascal Hartmann per Kopf auf Damir Topolovec, der den Ball volley und unhaltbar zum 1:0 in die Maschen jagte (89.). Nach einer gefühlt endlosen Nachspielzeit von fünf Minuten feierten die Bad Boller ihren ersten Ligasieg seit dem 18. November. Dieser geht aufgrund des großen Engagements und enormen Siegeswillens aller TSV-Akteure absolut in Ordnung.

TSV Bad Boll: Lache – Kivotidis (84. Matthias Aust), Philipp, Ammon, Martorelli (75. Falzone), Topolovec, Persch (71. Nicastro), Sebastian Aust (67. Jux), Hartmann, Hansjörg Aust, Pradler.