Fußball-Verbandsliga Ein Triumph des Willens

Heiningen / Von Markus Munz

Der FC Heiningen musste gegen den Favoriten zu Beginn einige kritische Situationen überstehen. Maximilian Eiselt kam von der linken Seite in den Heininger Strafraum und feuerte einen Gewaltschuss ab, bei dem FC-Torhüter Marius Funk noch die Finger dranbekam und den Ball zur Ecke lenkte (9.). Zwei Minuten später stand Serdal Kocak völlig frei in zentraler Position, Essingens Mittelstürmer vergab die Großchance kläglich.

„Mal wieder in dieser Saison nutzen wir unsere Möglichkeiten zu Beginn nicht“, haderte Josip Skrobic. Der Donzdorfer, vor der Runde vom FCD nach Essingen gewechselt, wurde in der 54. Minute eingewechselt. Davor musste er von der Bank aus zusehen, wie der FC Heiningen sich vom Essinger Anfangsdruck befreite und das Geschehen mehr und mehr in die Hälfte der Gäste verlagerte. „Der Gegner hat Probleme damit gehabt, dass wir so hoch angelaufen sind“, erklärte Heiningens Spielgestalter Benjamin Kern und schob nach: „Der Doppelschlag gibt uns dann natürlich auch noch das nötige Selbst­vertrauen.“

Dominik Mader veredelte eine Maßflanke von Max Hölzli und traf direkt aus der Luft zum 1:0 (41.). Die Gäste hatten sich kaum sortiert, da erkämpfte sich Lennart Zaglauer das Spielgerät und ließ sich auf dem Weg zum 2:0 (42.) nicht mehr aufhalten.

„Uns war in der Halbzeit trotzdem klar, dass hier noch viel passieren kann“, sagte Kern, „den Anschlusstreffer haben wir leider etwas zu früh bekommen.“ Zuvor hätte das Team von Trainer Denis Egger schon alles klar machen können. Zunächst wurde Kevin Gromer im letzten Moment am Abschluss gehindert (48.), danach setzte Zaglauer einen Fallrückzieher an die Latte (49.). „Der Beginn der zweiten Hälfte war auch nicht gut von uns“, sagte Skrobic.

Kaum war der Ex-Donzdorfer auf dem Platz, traf Kocak zum 2:1 (56.). „Danach hat man gesehen, dass eigentlich einfache Mittel gereicht hätten, um hier etwas mitzunehmen“, fand der 23-jährige. Es gab aber keine richtig großen Chancen mehr für den TSV. Wegen der ersten Hälfte „geht der Heininger Sieg in Ordnung“, findet Skrobic. Essingen erzwang eine Reihe von Eckbällen, außer bei einem Kocak-Kracher (73.) drohte aber kaum Gefahr.

Bestnoten verdiente sich bei Heiningen neben Zaglauer vor allem Innenverteidiger Suwaibu Sanyang. „Wir haben uns in jeden Ball reingeschmissen und nicht viel zugelassen“, freute sich Kern, „so müssen wir weiter machen.“

FC Heiningen: Funk – Hölzli, Sanyang, Reichert, Klack, D’Onofrio (77. Lissner), Tausch (89. Gümüssu), Gromer (79. Ruther), Kern, Mader (64. Kriks), Zaglauer.