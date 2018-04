Fußball-Bezirksliga Ein Triumph der Leidenschaft

Kuchen/Wiesensteig / swp

In 20 Spielen hat sich der SC Ggeislingen garademal zwei Unentschieden geleistet, im 21. passierte das bis dahin Unvorstellbare: Der souveräne Tabellenführer ist schlagbar. Der abstiegsbedrohte FTSV Kuchen wuchs über sich hinaus und schaffte den großen Coup.

Kuchen – SC Geislingen 2:1

(as). Dank einer leidenschaftlichen Vorstellung schaffte der FTSV Kuchen den zuvor kaum für möglich gehaltenen Triumph gegen den vermeintlich übermächtigen Nachbarn. „Herz schlägt manchmal Qualität“, jubelt der Kuchener Spielleiter Achim Schöll über den Auftritt seines Teams.

Dabei sah zunächst alles normal aus. Der ungeschlagene Tabellenführer beherrschte die Anfangsphase, brachte aus 80 Prozent Ballbesitz aber keine brauchbare Torchance zustande. Den ersten nennenswerten Abschluss hatten die Gastgeber, als sich Arjan Xhaferi aus 15 Metern ein Herz fasste, aber knapp am Tor vorbeischoss. Diese Aktion flößte seinen Teamkollegen Mut ein, die sich immer mehr zutrauten,. Beim SC wirbelte allein noch Nico Orlando, doch auch seine Dribblings auf dem linken Flügel verpufften. Jannick Ruther hätte den FTSV beinahe in Führung gebracht, er traf aber frei vor dem Tor nur den Pfosten. Die Gastgeber wurden immer mutiger, verloren aber viele Bälle leichtfertig. Der SC machte nichts draus. So fiel das 0:1 eine Minute vor der Pause eher überraschend, als Kapitän Uwe Grupp den ersten zielführenden Spielzug der Gäste unhaltbar abschloss.

Nach Wiederbeginn lieferten sich die Ruther-Bruder zunächst ein Fernduell. Der Kuchener Yanick schoss knapp drüber (47.), fast im Gegenzug verfehlte sein Bruder Lennart mit dem Kopf das Ziel. Da die Geislinger nicht energisch auf die Entscheidung drängten, wurden die Gastgeber wieder frecher und spielten forsch nach vorne.

Alexander Ignatiev glich aus (62.) und verstärkte den Kuchener Glauben an eine Sensation. Drei Minuten später verfehlte SC-Angreifer Yasin Ceküc knapp das Ziel, in der 71. Minute schoss Yannick Ruther den FTSV in Führung. Gegen den nun anstürmenden Tabellenführer, der sich gegen die erste Saisonniederlage wehrte, verteidigten die Kuchener „mit viel Herzblut“, lobt Schöll. Zur Belohnung überstanden sie inklusive der sechsminütigen Nachspielzeit alle Geislinger Angriffe.

Obere Fils – Kirchheim 2:5

(me). Der TSV ging in der 19. Minute nach einem von Cengiz Telci eingeleiteten Konter durch Marco Floridia in Führung. Im Gegenzug gelang den Gästen durch Domenik Cseri der Ausgleich. In der 26. Minute legte Obere Fils erneut vor, als Cengiz Telci im Strafraum überlegt einschob. Mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen durch Sebastian Minz das 2:2.

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte blieb der TSV am Drücker, musste aber in der 70. Minute das 2:3 hinnehmen, als Waldemar Hechler einen berechtigten Elfmeter verwandelte. Danach zollten die Gastgeber dem hohen Tempo Tribut und der VfL baute das Ergebnis aus.