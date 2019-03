Handball Ein Tor fehlt zum Coup

Kuchen / js

Die Handball-Mädchen III des Helfenstein-Gymnasiums Geislingen scheiterten bei der Endrunde des Regierungspräsidiums in der Kuchener Ankenhalle erst im Halbfinale am letztjährigen Bundesfinal-Teilnehmer Otto-Hahn-Gymnasium Nellingen. Im Gruppenspiel gegen das Gymnasium Weinstadt verlor Geislingen kurz vor Schluss unglücklich 16:17. Gegen die Realschule Großbottwar ging das HeGy früh mit drei Toren in Führung und baute sie bis zum 16:10-Sieg aus. Das Halbfinale gegen das favorisierte OHG Nellingen war an Spannung nicht zu überbieten. Beim 12:12 drei Minuten vor Schluss war alles möglich, letztlich gewann Nellingen verdient 16:15. Das zweite Halb­finale entschied Weinstadt in der Verlängerung gegen das Gymnasium Fellbach und qualifizierte sich zusammen mit Nellingen für das Landesfinale.