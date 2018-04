Kreisliga A 3 Ein Kracher aus 25 Metern in den Winkel

Ein Kracher aus 25 Metern in den Winkel

Kreis Göppingen / swp

Jebenhausen – TKSV Geisl. 1:1

(mhl). Die erste Hälfte plätscherte so vor sich hin, doch plötzlich besorgte Arsim in der 36. Minute das 1:0 für die Sportfreunde. Die Freude dauerte jedoch nicht lange, TKSV-Torjäger Tamer Tok glich sieben Minuten später für den Tabellenvorletzten aus. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel ausgeglichen, beiden Mannschaften fehlte das Quäntchen Glück, um den Siegtreffer zu erzielen. So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden, mit dem die Gäste untermauerten, im Kampf gegen den Abstieg noch lange nicht aufgegeben zu haben.

Deggingen – Wäschenbeur. 1:0

(ue). Eine ganz schwache Partie sahen die zahlreichen Zuschauer in Deggingen. Kein Tempo, wenige Torchancen, aber dafür von beiden Mannschaften jede Menge Abspielfehler kennzeichneten die 90 Minuten. Einziger Höhepunkt aus TVD-Sicht war der Treffer zum 1:0 durch Sebastian Wiedmann. Sein 25-Meter-Schuss schlug genau im Winkel ein. Pech hatten die Gäste, als sie mit ihrer einzig zwingenden Chance den Pfosten trafen (87.). Viel mehr an prickelnden Torszenen war nicht drin, so freuten sich die Degginger Zuschauer wenigstens über das Ergebnis.

Dürnau – TSV Ottenbach 0:5

Mit einem ungefährdeten Auswärtssieg beim Drittletzten hat sich der TSV der letzten Abstiegssorgen entledigt. Patrick Fütterling (22.) und Christian Frey (29.) stellten vor der Pause die Weichen, im zweiten Durchgang legten Dominik Grupp (46.) sowie Tilo Stolle (51., 57.) nach.