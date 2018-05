Landesliga Ebersbach will den sechsten Sieg in Serie

Ebersbach will den sechsten Sieg in Serie

Kreis Göppingen / Markus Munz

Die Fußballer des SV Ebersbach führen derzeit die Rückrundentabelle der Landesliga an. Im Heimspiel gegen den TSV Wei­l­imdorf am Donnerstag um 11 Uhr will die Mannschaft von Trainer Dinko Radojevic den sechsten Sieg in Folge feiern.

„Was die Jungs in den letzten Wochen abgeliefert haben, war schon sehr gut“, lobt der Coach. Nach der Niederlage in Heiningen Ende März, bei der sich mit Chris Baumgartner und Moritz Gutmann zwei Leistungsträger schwer verletzten, war nicht abzusehen, wohin die Reise geht. „Die Ausfälle haben die Mannschaft zusammengeschweißt“, erklärt Radojevic, „die Spieler, die reinkamen, haben ihre Chance genutzt. Wir sind hinten stabil und vorne immer für Tore gut.“

Das Hinspiel verlor der SV Ebersbach mit 0:2. Damit die Revanche gelingt, sei etwas mehr Engagement notwendig als beim glanzlosen 2:0 über Kellerkind Bettringen. „Der Lauf ist da, aber von alleine wird es nicht gehen. Bettringen war nicht unser bestes Spiel, wir haben das Nötigste gemacht, aber gegen Weilimdorf wird das nicht ausreichen“, warnt Radojevic. Aufpassen muss seine Defensive auf Torjäger Carmine Pescione, der 16 Mal getroffen hat und gemeinsam mit Benjamin Passer vom TSV Blaustein und dem Heininger Dominik Mader die Torschützenliste anführt.

Passer und Mader treffen am Donnerstag (Anstoß 15.30 Uhr in Blaustein) mit ihren Vereinen direkt aufeinander. Für den FC Heiningen ist es die nächste Prüfung auf dem Weg zur Meisterschaft. Blaustein ist seit sieben Spielen unbesiegt und hat sich mit dieser Serie in die gesicherten Gefilde vorgearbeitet. Nach dieser Hürde ist klar, ob der FC Heiningen mit einem Vorsprung gegenüber Konkurrent Waldstetten in die entscheidenden Wochen geht oder sich noch einmal ein richtig spannender Zweikampf entwickelt. „Wir müssen von der Körpersprache her noch dominanter auftreten“, forderte Trainer Denis Egger nach dem 3:1-Sieg bei N.A.F.I. Stuttgart. Für die nächste Saison wurde Mike Tausch verpflichtet. Der 24-jährige Mittelfeldspieler ist nach Lennart Zaglauer der nächste Neuzugang aus Weilheim. Markus Munz