Landesliga Ebersbach schon früh in Unterzahl

Ebersbach / ok

Nach einer Abtastphase hatte der SV Ebersbach in der 8. Minute die erste Chance, als Parrinello das Ziel knapp verfehlte. Die sich im Abstiegskampf befindenden Gäste tauchten zwei Minuten später vor dem Tor auf, als Baykara in höchster Not gestoppt werden konnte. In der 13. Minute kam der aus seinem Strafraum eilende Torwart Schurr gegen den steil geschickten Römer zu spät, der Ball prallte beim Abwehrversuch auch an die Hand, was die Rote Karte bedeutete. Für Schurr kam Piegsa. Trotz Überzahl fiel Köngen nicht viel ein, während die Ebersbacher in der 27. Minute über Ujupaj attackierten, der Celiktas bediente. Dieser aber hatte sein Visier zu hoch eingestellt. Der Gastgeber blieb am Drücker und hatte in der 31. Minute eine Großchance, doch Froschauers Kopfball verfehlte das Tor um Zentimeter. In der 33. Minute lief der SVE in einen Gäste-Konter, den Römer zum 0:1 nutzte. Der schwache Unparteiische Marc List pfiff in der 41. Minute einen umstrittenen Elfmeter, als Strohmaier den Ball nach einer Flanke an die Hand bekam. Eitel traf zum schmeichelhaften 2:0 für Köngen.

In der zweiten Hälfte zogen sich die Gäste dank ihres Vorsprungs zurück, der Sportverein tat sich in Unterzahl schwer. Dennoch kam er in der 55. Minute zu einer Chance durch Celiktas, der seinen Kopfball nach einem Freistoß über den Balken setzte. Ein Konter in der 64. Minute führte fast zum 0:3, doch Ivezic klärte spektakulär auf der Torlinie. Trotz optischer Überlegenheit gelang es Ebersbach nicht mehr, gegen leidenschaftlich kämpfende Gäste die Wende einzuleiten. ok

SV Ebersbach: Schurr – Magno (14. Piegsa), Ivezic, Strohmaier, Ujupaj, Abramowitz, Grünenwald, Kalafatis (55. Kqiraj), Parrinello (42. Roos), Froschauer, Celiktas.