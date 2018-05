Fußball Ebersbach festigt Tabellenplatz drei

Ebersbach / Oliver Konya

Durch einen verdienten 2:0 (0:0)-Sieg beim FC Frickenhausen hat der SV Ebersbach in die Erfolgsspur zurückgefunden und Tabellenplatz drei gefestigt.

Nach einem ausgeglichenen Beginn hatten die Gastgeber in der 8. Minute den Hauch einer Chance, als sie nach einem SV-Ballverlust schnell umschalteten, doch beim Abschluss zu lange zögerten. 120 Sekunden später profitierte der FC wieder von einem Fehler im Aufbau, doch Kögler traf nur den Pfosten. In der 13. Minute konnten sich die Gäste durchkombinieren, doch Kapitän Caglar Celiktas verfehlte aus 18 Metern um Haaresbreite das Tor. Nach einer Abramowitz-Flanke in der 20. Minute stieg der früh eingewechselte Niklas Kalafatis am höchsten, doch sein Kopfball segelte um Zentimeter über den Balken. Die Partie wogte bis zur 35. Minute hin und her, dann zogen die Gäste das Tempo an und kamen zu zwei Chancen, die aber in der vielbeinigen FC-Abwehr hängenblieben.

Die Ebersbacher, die schon in der ersten Hälfte zweimal verletzungsbedingt wechseln mussten, fanden gut in die zweite Hälfte und hatten nach einem von Fabian Abramowitz getretenen Eckball durch Lars Grünenwald eine gute Kopfballchance, die aber hauchdünn vorbeiflog. Nach einem Luftloch von Umutlu wurde Caglar Celiktas eingeladen, allein auf den Torwart zuzusteuern. Dieser holte den Angreifer von den Füßen, was zum Elfmeterpfiff des Unparteiischen Stefan Jenninger führte. Der Gefoulte selbst verwandelte sicher zur Führung (55.). Wieder Umutlu baute in der 62. Minute den nächsten Bock, der diesmal Vincenzo Parrinello die Bahn frei machte. Nachdem dieser den Keeper ausgespielt hatte, konnte ein Abwehrspieler klären. Die Gäste blieben spielbestimmend und münzten ihre Überlegenheit in der 72. Minute in den zweiten Treffer um. Parrinello versenkte aus 22 Metern das Spielgerät sehenswert zum 2:0 unter die Latte. Kurze Zeit später verpasste Lars Grünenwald mit seinem Kopfball knapp den dritten Treffer. Der in der zweiten Hälfte enttäuschende Gastgeber hatte erst in der 89. Minute eine Chance durch Kögler, doch Torwart Timo Schurr wehrte den Schuss aus kurzer Entfernung mit einem Reflex ab. Im Gegenzug narrte Grünenwald mit einer Körpertäuschung die Abwehr des Gastgebers, doch allein vor dem Keeper bewahrte dieser seine Mannschaft vor einer höheren Niederlage. Oliver Konya

SVE: Schurr – Kqiraj, Grünenwald, Ivezic, Nicastro (80. Sahinovic), Magno, Abramowitz, Ujupaj (46. Strohmaier), Parrinello, Schmidt (15. Kalafatis), Celiktas.