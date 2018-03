Fußball Ebersbach beherrscht Bargau und den Ball

Bargau / Karl Konya

Eine torreiche Landesliga-Partie beim FC Bargau gewann der SV Ebersbach völlig verdient, weil ungefährdet, mit 5:3, nachdem die Radojevic-Elf gegen weitgehend auf Konter lauernde Gastgeber zur Pause bereits mit 3:1 vorne gelegen hatte.

Im Ebersbacher Tor hatte der junge Max Piegsa den Vorzug erhalten, seine die Begegnung dominierenden Vorderleute sorgten früh im gegenüberliegenden Strafraum für Alarm. Das erste Tor aber erzielten die Hausherren, als Klotzbücher einen Abpraller aus der Ebersbacher Frei­stoß-Mauer zum 1:0 in der zehnten Minute nutzte. Schnell hatte der Sportverein Ausgleichsmöglichkeiten, doch für das 1:1 brauchte es in der 28. Minute einen Foul­elfmeter. Nachdem Froschauer klar gelegt worden war, verwandelte Baumgartner. Weiter ging das Spiel auf ein Tor, Bargau verlegte sich ausschließlich aufs Kontern. Die verdiente Gäste- Führung markierte nach 39 Minuten Froschauer per Kopf nach einem Gutmann-Freistoß. Noch vor der Pause erhöhte Schmidt (44.) auf 3:1. Seine Flanke nach einem Solo auf der rechten Seite wurde vom Bein des Gegenspielers ins eigene Tor abgefälscht.

Nach dem Seitenwechsel waren die Ebersbacher mit dem Kopf offensichtlich noch in der Kabine, als der hellwache Kreutter aus kurzer Distanz auf 2:3 verkürzte (46.). Ein weiterer Foulelfmeter, verursacht an Schmidt, stellte den Abstand wieder her, diesmal verwandelte Froschauer für den SV Ebersbach in der 57. Minute. Sogar auf 5:2 erhöhten die Filstäler in der 69. Minute. Der platzierte 25 Meter-Schuss des eingewechselten Parrinello schlug, glänzend geschossen, aus dem halblinken Feld, unerreichbar für den Torhüter im langen Eck ein. Spätestens in der 80. Minute rechtfertigte SVE-Schlussmann Piegsa seine Nominierung, als er bei einem Kreutter-Schuss aus 16 Metern glänzend reagierte. Nur drei Zeigerumdrehungen später konnten die Bargauer noch einmal verkürzen. Die Ebersbacher Abwehr hatte das Leder vertändelt und anschließend zugeschaut, wie sich Reichelt im Strafraum durchwurstelte und zum 3:5 aus kurzer Distanz einschob.

Den verdienten Sieg der Gäste konnten die überforderten Bargauer auf ihrem kurzen Platz freilich nicht verhindern, die Ebersbacher nahmen völlig zu Recht die drei Punkte mit nach Hause. Karl Konya

SV Ebersbach: Piegsa – Kqiraj, Strohmaier (77. Sahinovic), Nicastro (71. Thomas), Gutmann, Baumgartner, Abramowitz, Schmidt (59. Parrinello), Klement, Grünenwald, Froschauer (83. Roos).