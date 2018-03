Fußball-Oberliga Doppelschlag leitet Ende der Serie ein

Freiberg / Andreas Böhringer

Neben dem gesperrten Domenic Brück fehlte bei den Göppingern auch Oliver Stierle. Für den Kapitän rückte Iurii Kotiukov nach innen, die Linksverteidiger-Position bekleidete Nils Staiger. Daneben gab SV-Coach Gianni Coveli, der seine Mannschaft in einer 4-2-3-1-Formation anordnete, Nebih Kadrija den Vorzug vor Francis Ubabuike. Wie das Hinspiel, in dem sich Freiberg mit 4:3 durchsetzte, geriet auch das Duell im Wasenstadion sehr torreich. „Beide Teams spielten offensiv, das war für die Zuschauer sehr unterhaltsam“, kommentierte SV-Spielleiter Ingo Miede die Partie mit vielen Torraumszenen.

In der siebten Minute klärte der vielbeschäftigte SV-Keeper Kevin Rombach gerade noch, bei der Volley-Abnahme von Hakan Kutlu aus zwölf Metern war er allerdings machtlos (10.). Doch auch die Göppinger zeigten sich offensiv gefällig und kamen zu klaren Torchancen. Zunächst scheiterte Dicklhuber aus fünf Metern (12.), besser machte es Kadrija, der aus halbrechter Position nach Oubeyapwa-Vorarbeit zum Ausgleich traf (15.). „Das war unsere beste Phase“, sagte Ingo Miede, der den Rot-Schwarzen insgesamt eine ordentliche Leistung bescheinigte, den Unterschied zwischen dem Dritten und Zehnten der Tabelle fand er „gar nicht so groß.“

Nachdem ein Kadrija-Fernschuss knapp das Ziel verfehlt hatte (21.), kassierten die Gäste wie bereits in Pforzheim einen Gegentreffer nach eigener Standard-Situation. Nach einem folgenden weiten Abschlag von SGV-Torhüter Nagel hatte Clemens Schlimgen auf der rechten Seite viel Raum, versetzte Abwehrspieler Schwarz und passte nach innen, wo Marcel Sökler das 2:1 markierte (29.). Nach einem Fehler im Spielaufbau ging der Torjäger alleine durch und vollendete aus 14 Metern zum 3:1 (31.). „Das waren zwei Unachtsamkeiten“, kommentierte der SV-Spielleiter den Doppelschlag und kritisierte das Verhalten beim 3:1: „Der Aufbaufehler im Mittelfeld darf schon nicht passieren. Aber danach dürfen wir nicht direkt in Unterzahl stehen.“

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken zog sich die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann zurück und überließ dem Sportverein die Spielgestaltung, blieb aber bei Kontern gefährlich, so dass es auch nach dem Seitenwechsel zu Möglichkeiten auf beiden Seiten kam. Osipidis aus spitzem Winkel (57.) sowie zweimal Kadrija (70./72.) hatten Chancen für Göppingen, auf der Gegenseite verpasste Sökler die Entscheidung (63.). Mit der Einwechslung von Stürmer Max Ziesche agierten die Gäste fortan mit Dreierkette und verkürzten durch ein Traumtor von Francis Ubabuike, der von der Strafraumgrenze in den Winkel traf (78.). Nach einem abermaligen Ballverlust im Mittelfeld kam Kutlu in halblinker Position an den Ball und traf aus elf Metern unhaltbar zum 4:2-Endstand (83.).

„Der Doppelschlag war bitter, da waren wir kurz von der Rolle. Aber sonst war eigentlich alles im grünen Bereich, Freiberg hat einfach eine brutale individuelle Qualität“, sagt Miede, dessen Mannschaft eine Serie von zwölf ungeschlagenen Partien endete.

SGV Freiberg: Nagel – Gentner, Schlimgen (82. Latifovic), Sökler, Kutlu (86. Schiffmann), Marotta, Kienast (71. Wojcik), Fausel, Zagaria, Pollex (60. Muzliukaj), ­Pischorn.

SV Göppingen: Rombach – Stai­ger (74. Ziesche), Kotiukov, Mägerle, Osipidis (84. Cerimi), Schwarz (82. Özcan), Dicklhuber, Oubeyapwa, Kadrija, Renner (68. Ubabuike), Botta.

Tore: 1:0 Kutlu (10.), 1:1 Kadrija (15.), 2:1, 3:1 Sökler (29., 31.), 3:2 Ubabuike (78.), 4:2 Kutlu (83.).

SR: Eberhardt (Giengen).

Zuschauer: 400.