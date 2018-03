Donzdorf Donzdorfs Doppelstart

Donzdorf / swp

In der Zwischenrunde zur württembergischen Hallenfußballmeisterschaft in Schrozberg qualifizierten sich die C- und die D-Juniorinnen der SG Donzdorf für die Endrunde. Den D-Juniorinnen gelang das bereits zum dritten Mal hintereinander, die C-Juniorinnen qualifizierten sich dagegen zum ersten Mal für die Endrunde. Das Finale für beide Altersstufen wird am Sonntag in Ebhausen im Fußballbezirk Böblingen/Calw ausgetragen. Beginn für die C-Juniorinnen ist um 9.30 Uhr, ab 14 Uhr sind die ­D-Juniorinnen an der Reihe.