Das Gastspiel des SV Ebersbach erzeugt sogar bei SC-Trainer Jasko Suvalic Derby-Stimmung: „Gegen die ist immer viel los.“

Räumliche Nähe des Gegners allein macht für Jasko Suvalic aus einem Fußballspiel noch lange kein Derby. Wenn aber am Samstag um 15.30 Uhr der SV Ebersbach ins Eybacher Tal kommt, kribbelt es sogar beim Trainer des SC Geislingen. Das Team aus dem Unteren Filstal „bringt viele Zuschauer mit“, in den Partien gegen Ebersbach ist „immer was los.“

SVE hat herausragende Individualisten

Das liegt auch an der Qualität des Gegners. Die Ebersbacher, lobt Suvalic, seien „individuell herausragend besetzt“. Sie haben ihren Kader in der Winterpause sogar noch aufgepeppt.

SC erwartet einen echten Titelaspiranten

Als Tabellenachter trennen die Gäste sechs Zähler von Platz zwei. Vor Saisonbeginn haben sich die Ebersbacher selbst zum Titelkandidaten ernannt, nahezu alle Konkurrenten bestätigten sie in dieser Einschätzung und nahmen den SVE in den engeren Favoritenkreis auf.

