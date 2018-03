Hallenfußball Diesmal greifen die Jüngeren an

Diesmal greifen die Jüngeren an

Geislingen / höh

Anfang Januar waren die älteren Jugendjahrgänge in der Michelberghalle an der Reihe. Am Wochenende sind nun die D-Junioren und E-Junioren dran.

Los geht es am Samstag um 9 Uhr mit dem Turnier der D 1-Junioren, die um den Cup von Menzel Metallchemie spielen. Acht Mannschaften nehmen teil. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, die restlichen vier Mannschaften spielen in einer Trostrunde die Plätze fünf bis acht aus. Gespielt wird jeweils zehn Minuten. Gruppe A: SC Geislingen, SV Ebersbach, SG Herbrechtingen/Bolheim, 1. Göppinger Sportverein. Gruppe B: FC Eislingen, SG Elchingen, TSV Langenau, TG Böhmenkirch.

Um 13.30 Uhr spielen zehn D 2-Juniorenmannschaften ebenfalls um einen Pokal von Menzel Metallchemie. Die beiden Gruppenersten und Gruppenzweiten erreichen das Halbfinale. Gruppe A: SC Geislingen, SV Amstetten, 1. Göppinger Sportverein, SV Westerheim, VfL Kirchheim. Gruppe B: FC Eislingen, SSV Ulm 1846, SG Herbrechtingen/Bolheim, TSV Langenau, TSV Heubach.

Am Sonntag um 9 Uhr beginnt das Turnier der E 1-Junioren um den Albwerk-Cup. Auch hier werden alle Plätze ausgespielt, dadurch haben nach der Gruppenphase alle Teams noch zwei Spiele. Gruppe A: SC Geislingen I, FV Plochingen, TG Böhmenkirch, SSV Ulm 1846. Gruppe B: SC Geislingen II, FC Eislingen, TSV Blaubeuren, VfR Süßen.

Bei den E2-Junioren sind zehn Mannschaften am Start. Die Partie SC Geislingen gegen VfL Kirchheim eröffnet um 13.30 Uhr das Turnier um den Albwerk-Cup. Erster und Zweiter jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Gruppe A: SC Geislingen I, VfL Kirchheim, VfR Süßen, SV Amstetten, 1. Göppinger Sportverein. Gruppe B: SC Geislingen II, TSV Jesingen, SSV Ulm 1846, SV Westerheim, SG Heldenfingen/Heuchlingen.