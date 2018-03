Kreisliga A 3 Die Talfahrt des einstigen Souveräns

Kreis Göppingen / swp

TV Deggingen - TSG Zell 3:1

(ue). Der TVD hatte mehr Spielanteile, doch Peter Schwegler brachte Zell in Führung (13.). Nachdem Marc Rebmann per Kopf das Ziel knapp verfehlt hatte, schoss Sebastian Wiedmann den verdienten Ausgleich (41.). In Hälfte zwei dezimierte sich Zell durch Julian Speers Ampelkarte (60.) und der TVD drängte lange erfolglos. In der 87. Minute schloss Marc Rebmann nach toller Vorarbeit von Niklas Weckerle den einzig wirklich gelungenen Degginger Spielzug mit dem Siegtor ab. Daniel Vögeles Elfmeter in der Nachspielzeit machte vollends alles klar.

Albershsn. – Geislingen II 4:1

(js). Der TSGV vergab viele Chancen zur Führung, dadurch kam der SC besser in die Partie und ging durch Heiko Mühlhäuser nach einem Freistoß in Führung (28.), die Max Renn vier Minuten später egalisierte. Nach Wiederbeginn hatte Geislingen mehr vom Spiel, genau in dieser Phase erzielte Bastian Bisschop das 2:1 für Albershausen. (55.). Mit seinem ersten Ballkontakt entschied der eingewechselte Patrick Horwath die Partie (75.), das 4:1 von Spielertrainer Tilmann Siebert war nur noch Beiwerk.

Rechbergh. – Ebersbach II 2:3

(eg). Nach einer völlig indiskutablen Leistung gegen einen nicht übermächtigen Gegner verlor der FC zurecht. Dem 1:0 durch Nico Kuttler (40.) folgte postwendend der Ausgleich durch Jan Baumann. Thomas Schaser nutzte das schwache Abwehrverhalten des FCR gar zur Führung (63.), die Kuttler durch einen sehenswerten Freistoß egalisierte (80.). Eine weitere Einladung der indisponierten Rechberghäuser Deckung nahm Steffen Drescher an und schoss das Siegtor (88.).

SF Jebenh. – Eschenbach 1:3

(hl). Die Sportfreunde begannen munter, gerieten aber nach vier Minuten durch Moubinou Salinou in Rückstand (4.). Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, Eschenbach konterte eiskalt und Marcus Sorg gelang das 0:2 (25.). In der 42. Minute hätte der ansonsten gut leitende Schiedsrichter nach einem Pfiff und Zeichen zum Elfmeterpunkt den Eschenbacher Salinou mit einer Ampelkarte vom Platz schicken müssen. Der stark Gästetorwart wehrte den Elfmeter ab und im Gegenzug schoss der Mann, der nicht mehr auf dem Feld hätte sein dürfen, das 0:3. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Fidaim Kadrolli das 1:3. Im zweiten Durchgang verteidigten die Eschenbacher clever ihren Vorsprung. Die Jebenhäuser Zuschauer vermissten das Aufbäumen ihrer Elf, es ging kein Ruck durch die Mannschaft und es gab nicht mal mehr eine richtige Torchance.