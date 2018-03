Fußball Die Restzweifel schwinden

Geislingen / Von Thomas Friedrich

Nur die lange Winterpause verhindert, dass Bezirksligist SC Geislingen seine Meisterschaft noch früher eintütet als der FC Bayern in der Bundesliga. Die Münchener sollten, wenn alles normal läuft, spätestens an Ostern feiern können. Beim SC dauert’s nur deshalb länger, weil die Geislinger bislang erst 17 von 32 Partien absolviert haben.

Der neue Tabellenzweite VfL Kirchheim hat schon 19-mal gespielt, aber elf Zähler weniger auf dem Konto als der unangefochtene Spitzenreiter. Selbst der lange Zeit als einsamer Mahner aufgetretene Trainer Jasko Suvalic glaubt allmählich an die sofortige Rückkehr seines Teams in die Landesliga. Mittlerweile sind seine „Restzweifel nur noch gering“, nicht allein wegen des klaren Vorsprungs. „Vor allem wie alle meine 20 Jungs auftreten“, stimmt den Coach zuversichtlich. Dem harterkämpften 1:0 am Sonntag bei Verfolger TSV Oberensingen folgte am Donnerstag der Pokalauftritt an selber Stelle. Obwohl Suvalic sieben neue Spieler brachte, hat seine Mannschaft den Gegner „klar dominiert“ und beim 3:0 keine Chance gelassen. Jeder Spieler aus seinem Kader ist jederzeit bereit, seine Leistung abzurufen. Das macht den Trainer „richtig stolz“.

Morgen gegen Deizisau

Morgen erwarten die Seinen den TSV Deizisau – und Suvalic wäre nicht er selbst, wenn ihm da nicht doch wieder irgendwelche Bedenken einfielen. Die Gäste sind zwar nur Tabellenzehnter, haben in den vergangenen vier Partien aber zehn Zähler gesammelt. „Ich habe Respekt vor denen“, sagt der SC-Trainer. Zumal er selbst mit seinem breiten Kader allmählich an Grenzen stößt. Im Pokal am Donnerstag saßen nur noch vier Spieler auf der Bank, auch morgen drohen einige Stützen auszufallen. Karlicevic, Ziegler, Ammon und Grupp fehlen sicher, die grippekranken Pascal Volk und Mario Feldmeier kehren bestenfalls in den Kader zurück, für einen Platz in der Startformation fehlt ihnen vermutlich die Kraft.

Nach 15 Siegen und zwei Unentschieden rechnet in Geislingen niemand ernsthaft mit dem Ende der Serie schon morgen. Ob seine Schützlinge bis zum Saison­ende ungeschlagen bleiben, lässt den Übungsleiter derzeit noch kalt. Suvalic ist „an Rekorden nicht so interessiert“. So wie sich seine Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf präsentiert hat, ist für den Geschmack des Trainers „schon rekordverdächtig genug“. Machen die Geislinger den Aufstieg schon ganz frühzeitig perfekt, bringt ihnen das in der Landesliga „auch keine Bonuspunkte“ ein. Spielen sie aber so weiter wie bisher, werden sie womöglich am 25. oder 26. Spieltag Meister. Damit wären sie zumindest in der Spieltagwertung doch noch etwas schneller als der FCB in der Bundesliga. Das wiederum fände der bekennende Bayern-Gegner Suvalic dann doch amüsant.