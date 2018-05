Fußball Der SC Geislingen schlägt Deizisau mit 4:2

Geislingen / Frank Höhmann

Nur noch vier Tore, dann ist die anvisierte 100-Tore-Marke geknackt. Wie schon in der Vorwoche in Esslingen gewann der SC Geislingen auch gestern das Nachholspiel gegen den TSV Deizisau mit 4:2. Das Scheibenschießen der ersten Hälfte, in der fünf Treffer fielen, setzte sich nach dem Wechsel allerdings nicht fort. Ganz ohne Tor sollten die zweiten 45 Minuten jedoch nicht bleiben. Der Tabellenführer musste zwar weiter auf die angeschlagenen Müller, Grupp und Ceküc verzichten, bot in seinem drittletzten Heimspiel dennoch eine ansprechende Partie, in der jedoch bei einigen Aktionen und speziell im Defensivverhalten die letzte Konsequenz und Konzentration fehlte. So konnte Deizisaus Innenverteidiger Simon Ruoff zweimal für sein Team ausgleichen. Zunächst traf er nach einem Freistoß (15.), dann nach einer Ecke (33.).

Der SC war in der sechsten Minute durch Sven Sönmez in Führung gegangen. Er hatte vom energischen Nachsetzen von Matariz Darboe profitiert, einen Gegenspieler umkurvt und perfekt abgeschlossen. Das 2:1 der Geislinger erzielte Marcel Mädel, der den Ball nach herrlicher Flanke des schon lange freistehenden und erst spät von Orlando bedienten Pascal Volk nur noch über die Linie tippen musste (29.). Nach einer Ecke von Julius Bäumel stieg Darboe am zweiten Pfosten am höchsten und sorgte für den 3:2-Pausenstand (37.).

Nach dem Wechsel herrschte auf beiden Seiten viel Leerlauf. Erst in den letzten zehn Minuten legte der SC noch einen Gang zu. Nachdem Karlo Petricevic mit einem Foulelfmeter an Dennis Eiberle gescheitert war (81.), sorgte Toni Sahin eine Minute später mit dem 4:2 für den Schlusspunkt einer in den ersten 45 Minuten sehr unterhaltsamen Begegnung. Meister Geislingen hat sein Punktekonto nun auf 75 Zähler ausgebaut, Deizisau bleibt mit 47 Punkten Achter.

Geislingen - Deizisau 4:2 (3:2)

Tore: 1:0 Sven Sönmez (6.), 1:1 Simon Ruoff (15.), 2:1 Marcel Mädel (29.), 2:2 Simon Ruoff (33.), 3:2 Matariz Darboe (37.), 4:2 Tolunay Sahin (82.)