Fußball-Oberliga Der Höhepunkt der Vorrunde

Göppingen / Andreas Böhringer

Es ist der dritte Heimvergleich seit der Oberliga-Rückkehr des SV Göppingen und auch diesmal müssen die Verantwortlichen mächtig wirbeln, um dieses Sicherheitsspiel organisatorisch zu stemmen. „Das Prozedere ist wie gehabt“, sagt Ingo Miede und zählt auf: „Es gibt wieder eine Polizeibegleitung mit Reiterstaffel für die SSV-Anhänger, es gibt eine weitere Kasse, und der Fanblock der Gäste wird wieder separat sein. Außerdem sind neben den zahlreichen Vereinsordnern noch zehn Leute eines privaten Sicherheitsdienstes für den reibungslosen Ablauf zuständig.“

Der Spielleiter und seine Helfer sind diese Abläufe mittlerweile gewohnt, doch die Sinnhaftigkeit erschließt sich nur teilweise, denn in anderen Städten wird die Frage der Sicherheit bei Partien gegen Reutlingen oder auch die Stuttgarter Kickers weniger streng gehandhabt. „Wir als Verein haben keinen Einfluss darauf, uns wird das vorgeschrieben“, ergänzt Miede. „Wir hätten es lieber entspannter und niederschwelliger“, so der 52-Jährige mit Blick auf die beiden vergangenen Begegnungen, bei denen es keine Probleme mit den vermeintlichen Problemfans gab.

Doch unabhängig von den Mühen, die diese 90 Minuten im Vorfeld mit sich bringen, ist die Vorfreude bei den Rot-Schwarzen vor dem Duell gegen den Renommier-Klub riesig. „Wir hoffen wieder auf über 1000 Zuschauer und eine ausgelassene Stimmung auf den Rängen“, äußert Miede und sieht eine große Aufgabe auf die Elf von Gianni Coveli zukommen, denn nach Jahren des Mittelmaßes schickt sich die runderneuerte Reutlinger Mannschaft an, in den Titelkampf einzugreifen. SSV-Kapitän Pierre Eiberger: „Wir können das durchziehen.“ Er sieht in den vielen Alternativen, die Übungsleiter Teo Rus zur Verfügung stehen, eine Trumpfkarte: „Der Kader ist in der Breite stärker geworden.“ Schwer wiegt allerdings der Ausfall von Neuzugang Cristian Giles (Sperre), der mit acht Treffern die Torschützenliste anführt.

Die Gastgeber müssen ebenfalls auf ihren Sturmführer verzichten. „Coveli testet alle Variationen durch: ein Stürmer, zwei Stürmer, verschiedene Kombinationen“, beschreibt Miede den Findungsprozess, wie der Verlust von Domenico Botta kompensiert werden kann: „Wir sind auf dem Weg, die Formation im Sturm zu finden.“ In Spielberg bildeten Tarik Serour und Kevin Dicklhuber nominell die vorderste Reihe in einem 4-4-2, wobei dieses Duo sowie Michael Renner und Chris Loser viel rochierten.

Daneben positionierte Coveli seine Truppe höher, um den gegnerischen Spielaufbau früher zu stören. An den Abgängen der Flügelflitzer Oubeyapwa und Ubabuike knabbere man ebenfalls noch, so Miede: „Sie haben unserem Spiel eine spektakuläre Note gegeben. Auch hier sind wir noch dabei, uns taktisch anzupassen.“ Trainer Coveli machte zuletzt deutlich, dass die Verpflichtung eines Botta-Ersatzes in der Winterpause sehr kompliziert sei, doch der Spielleiter wird sein Bestes versuchen: „Wenn es geht und wir im Winter einen passenden Akteur finden, wollen wir noch was tun.“