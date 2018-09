Bezirksliga Den Marco Gebhart gibt’s nur als Viererpack

Kreis Göppingen / swp

Vier Spieltage lang ist der FC Donzdorf makellos durch die Liga spaziert und thronte souverän an der Spitze. Durch das 2:3 im Topspiel gegen den TSV Deizisau stürzten die Lautertaler ab bis auf Rang vier. Gebharts zweiter Viererpack hievt den FTSV Kuchen sensationell auf Rang drei.

Neuhausen – TT Göpping. 2:0

(ie). Bei starken Windböen spielten die Göppinger einen ansehnlichen Fußball und kassierten dennoch die erste Saisonniederlage. TT Göppingen war die überlegene Mannschaft, spielte eine Fülle guter Chancen heraus und vergab sie alle. Neuhausen hatte einen exzellenten Torhüter und war vorne deutlich effektiver, Marlon Schnabl (17.) und Josip Colic (61.) nutzten zwei der wenigen Torgelegenheiten der Gastgeber zum Sieg.

FC Donzdorf – Deizisau 2:3

(rh). Die Zuschauer im Donzdorfer Lautertalstadion sahen eine spannende Bezirksligapartie. Nach sieben Minuten zirkelte Timo Leicht den Ball aus 18 Metern an die Latte, der Abpraller flog Nico Kolb auf den Kopf, doch Gästekeeper Dennis Eiberle rettete mit einer Glanzparade. Joshua Szenk legte von der Grundlinie zurück, Tim Schraml scheiterte ebenfalls an Eiberle (21.). Kurz darauf wurde Kevin Siekermann von Alassane Braun bedient, FC-Torhüter Patrick Ruppert gewann das Duell gegen den frei auf ihn zulaufenden Stürmer (23.). Kurz danach umspielte Braun Ruppert und schoss ans Außennetz (25.). Vor der Pause bediente Schraml nochmals Leicht, dessen Schuss flog knapp am Ziel vorbei (36.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte spielten die Deizisauer Siekermann auf halblinks frei, und der vollendete ins lange Eck (49.). Die Donzdorfer Antwort kam postwendend. Eine Flanke von Schraml ließ Eiberle nach vorne prallen, Kolb schaltete am schnellsten und erzielte den Ausgleich (53.). In der 64. Minute wurde Marc-Simon Szenk im Strafraum geblockt, Kolb stand mit dem Rücken zum Tor und vollendete aus der Drehung zum 2:1 (64.). Braun setzte sich bei einer Flanke von rechts energisch durch und erzielte den Ausgleich (71.). Den Endstand markierte Siekermann, als er völlig unbedrängt aus 16 Metern zum Abschluss kam (80.).

RSK Esslingen –Kuchen 3:4

(ab). Auf dem holprigen Rasenplatz in Esslingen kam während der gesamten Partie kein großer Spielfluss zustande; Torgefahr entsprang meist nur aus Standardsituationen. Zudem machte der böige Wind den Akteuren das Leben schwer. Die Gastgeber kamen wacher aus der Kabine und gingen mit der ersten Torchance in Führung. Sammy Lorenz traf nach fünf Minuten freistehend zum 1:0. Praktisch im Gegenzug foulte ein Esslinger Abwehrspieler Alexander Zuger im Strafraum, den Elfmeter verwandelte Marco Gebhart zum Ausgleich (7.). Der FTSV fand in der ersten Hälfte nicht ins Spiel und geriet in der 18. Minute durch Dominik Sauter erneut ins Hintertreffen. Danach hatten die Kuchener Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten, Sauter traf nur den Pfosten (28.)

Im zweiten Durchgang spielte der FTSV mit Rückenwind auf das Tor der Gastgeber, benötigte letztlich zwei Standardsituationen, um das Spiel zu drehen. Nach Eckball von Marius Schmiedel köpfte Alex Kienbacher auf Gebhart, der aus kurzer Distanz nur noch einzuköpfen brauchte (58.). Acht Minuten später stand Gebhart erneut goldrichtig und köpfte eine Ecke von Janis Lövesz zur 3:2-Führung ein. Für die Entscheidung war ebenfalls Gebhart zuständig. In der 79. Minute eroberte er den Ball an der Außenlinie, zog in den Strafraum und traf per Flachschuss ins kurze Eck zum 4:2. In der Nachspielzeit gelang den Esslingern, die in der zweiten Hälfte keine nennenswerte Torchance hatten, nur noch der Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß brachte die FTSV-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und letztlich fälschte ein Kuchener einen Schuss von der Strafraumlinie auch noch unglücklich ins eigene Tor ab.