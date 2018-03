Fußball Das Trauma wird verdängt

Deggingen / Von Thomas Friedrich

Der heimliche Tabellenzweite der Kreisliga A 3 fühlt sich am wohlsten in der Außenseiterrolle. Drei Punkte liegen die Degginger hinter dem Dritten FC Rechberg­hausen, auf den Zweiten TSGV Albershausen sind’s vier Zähler. Beide Kontrahenten haben aber zwei Spiele mehr ausgetragen als der TVD, in Sachen Relegation befinden sich die Degginger daher in einer glänzenden Ausgangsposition.

Für den Tälesverein ist die Relegation so etwas wie der Gottseibeiuns. Fünfmal gingen die Degginger in die Zusatzrunde, viermal um den Auf-, einmal gegen den Abstieg, jedesmal sind sie krachend gescheitert. Klar, dass Trainer Daniel Knaupp, einst als Spieler bei den dramatischen Relegationspleiten dabei, von Rang zwei zumindest vorerst nichts wissen will. Er beteuert, sich über Aufstiegsspiele derzeit keine Gedanken zu machen, dazu sei es „noch viel zu früh“.

Knaupp genießt das bislang überraschend gute Abschneiden seiner Mannschaft und will mit ihr „so lange wie möglich oben dabei bleiben“. Bislang ist das den Deggingern glänzend gelungen, auch weil sie von Verletzungen weitgehend verschont blieben. Knaupp gebietet über einen kleinen Kader, „wenn da zwei, drei Leute fehlen, wird’s gleich eng“. Das war im ersten Rückrundenspiel in Ebersbach so, und prompt verlor der TVD beim Abstiegskandidaten. Dabei hat die Mannschaft in der Winterpause Zuwachs bekommen, Wolfgang Kokoska erklärte seinen Rücktritt vom Rücktritt, zog sich in der Vorbereitung aber gleich einen Bänderriss zu und steigt frühestens kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining ein.

Überhaupt musste Knaupp in der Vorbereitung wieder viel improvisieren. Von sechseinhalb Wochen haben die Seinen in fünfen „keinen Torschuss abgegeben“, weil auf dem Platz nur Schnee lag. Allmählich sollten sie den Rückstand aufgeholt haben und „so langsam in die Gänge kommen“, fordert der Trainer.

Morgen um 15 Uhr beim FC Rechberghausen fehlt neben Kokoska auch Stammkeeper Simon Flore (Skiurlaub), Knaupp vertraut dem jungen Ersatzmann Steffen Ege voll und ganz. Der hat, wenn er bislang zwischen die Pfosten musste, „seine Sache stets gut gemacht“, lobt der Trainer.

Gastgeber Rechberghausen schwächelt seit Wochen, der einst souveräne Tabellenführer stürzte bis auf Rang drei ab, hat aber den Respekt des TVD-Coachs noch lange nicht verloren. Die Mannschaft ist „gespickt mit Bezirks- und Landesligaspielern“, sagt Knaupp voller Hochachtung über den morgigen Gegner.

Selbst bei einem Sieg auf ungewohntem Kunstrasen morgen nähme Knaupp das Degginger Unwort noch nicht in den Mund. Lieber Dritter werden als Relegation zu spielen? So weit geht die Abneigung des Trainers denn doch nicht. Stehen die Seinen am Ende tatsächlich auf Platz zwei, „dann werden wir uns die Relegation auch antun“, sagt er. Bis dahin verdrängt er als Ur-Degginger dieses Thema lieber.