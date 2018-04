Oberliga Das nächste Ziel: 50 Punkte

Göppingen / Markus Munz

Zum Abschluss von zwei englischen Wochen empfängt Fußball-Oberligist Göppinger Sportverein heute um 14 Uhr den Karlsruher SC II. Die von Zlatan Bajramovic trainierte KSC-Reserve wird die Saison zu Ende spielen, danach aber abgemeldet. Das Team steht damit als erster Absteiger fest. Mit angeblich 500 000 Euro war die zweite Mannschaft den KSC-Verantwortlichen ein zu großer Kostenfaktor. Talente aus der eigenen Jugend will der frühere Bundesligist in Zukunft im Rahmen einer Kooperation an den benachbarten Oberligisten SV Spielberg ausleihen.

Seit Bekanntgabe der Abmeldung hat die Karlsruher Mannschaft in sieben Spielen nur einen Sieg einfahren können. Davon sollte sich der Sportverein aber nicht täuschen lassen. „Dort will sich jeder Spieler beweisen“, warnt Kevin Dicklhuber, der den 2:0-Heimsieg unter der Woche gegen die TSG Backnang gesperrt von der Tribüne aus verfolgen musste. „Das war sicher nicht unsere beste Leistung und entspricht auch nicht unserem eigenen Anspruch vor den heimischen Fans, aber es hat gereicht und in erster Linie zählen die drei Punkte“, beurteilt der 29-Jährige den glanzlosen Erfolg. Es war die erste Partie, die der Spielmacher in dieser Saison verpasst hat. „Gerade in Spielen wie gegen Backnang, als es oft unkontrolliert hin und her ging, ist ein Spieler wie Kevin mit seiner Ballsicherheit Gold wert. Er kann die Bälle festmachen“, beschreibt Trainer Gianni Coveli den Stellenwert des Albstädters, der jetzt in Ottenbach wohnt. Gegen den KSC wird Dicklhuber, der beim Sportverein für sämtliche Standards verantwortlich zeichnet und mit acht Toren auch noch erfolgreichster Torschütze ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Anfangsformation zurückkehren.

„Unser Ziel waren die 40 Punkte, das haben wir geschafft, jetzt wollen wir besser sein als im Vorjahr und über 50 Punkte kommen“, gibt der Linksfuß die Marschroute für die letzten sieben Spiele aus, „wir können befreit aufspielen und sind gleichzeitig aber voll motiviert, in jedem Spiel drei Punkte zu holen.“ Der mit Regionalliga- und Drittliga-Erfahrung ausgestattete offensive Mittelfeldmann verweist auf die Weiterentwicklung des Coveli-Teams im zweiten Oberliga-Jahr: „Wir haben uns im Spiel nach vorne enorm gesteigert und spielen gegen jede Mannschaft gut mit. Wenn wir weiter eigene Fehler minimieren, können wir auch nächstes Jahr eine gute Rolle in der Oberliga spielen.“

Zunächst stehen aber noch interessante Aufgaben bevor. Auf Karlsruhe folgt das Spiel beim SSV Reutlingen am Freitagabend. Dorthin wird der Sportverein auch einen Fanbus einsetzen. Dicklhuber freut sich: „Ein Derby vor vielen Fans. Reutlingen ist für uns das Spiel der Saison.“